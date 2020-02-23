В День защитника Отечества Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Source: President of Russia – Kremlin

В церемонии приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации , Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко Валентина ИвановнаПредседатель Совета Федерации , Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Володин Вячеслав ВикторовичПредседатель Государственной Думы , Руководитель Администрации Президента Антон Вайно Вайно Антон ЭдуардовичРуководитель Администрации Президента , Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев Медведев Дмитрий АнатольевичЗаместитель Председателя Совета Безопасности , Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин Зорькин Валерий ДмитриевичПредседатель Конституционного Суда , Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев Лебедев Вячеслав МихайловичПредседатель Верховного Суда , Министр обороны Сергей Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны , Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев Патрушев Николай ПлатоновичСекретарь Совета Безопасности , Генеральный прокурор Игорь Краснов, главы федеральных министерств и ведомств, лидеры политических партий, представители ветеранских организаций.

В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли Рота почётного караула и оркестр.

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