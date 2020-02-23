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#ЦПК#Главное#День Победы#9 мая23.02.2020 09:00

«Мы помним вас, герои, поимённо»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина начал цикл публикаций о работниках ЦПК и их родных, которые приближали великий день 9 мая 1945 года. И сегодня мы вспомним тех, кто не только сделал важные шаги в освоении космического пространства, но и подарил нам мирное небо над головой.

Будущий первый космонавт планеты Юрий Гагарин 1 сентября 1941 года только пошёл в школу, а уже 12 октября его родную деревню Клушино заняли немцы. Почти 1,5 года деревня была оккупирована фашистскими войсками. Маленький Юра навсегда запомнил, что такое война. И, совершив свой героический полёт, Юрий Алексеевич написал призыв для всего человечества: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!».

Начало Великой Отечественной войны Георгий Добровольский встретил 13-летним мальчишкой. Он рыл окопы, гасил «зажигалки», помогал защищать родной город. Когда осенью 1941 года Одесса пала, решил бороться с оккупантами в рядах партизан. Раздобыл пистолет, но воспользоваться им не успел. Во время облавы был схвачен, избит и за ношение оружия брошен в тюрьму. Румынский военно-полевой суд приговорил его к 25 годам каторжных работ. 19 марта 1944 года, незадолго до освобождения Одессы, по подложным документам, изготовленным подпольщиками, юному партизану удалось бежать.

Впоследствии Георгий Тимофеевич стал командиром космического корабля «Союз-11» и первой в мире орбитальной станции «Салют». Экипаж, в состав которого также вошли Владислав Волков и Виктор Пацаев, выполнил большой комплекс исследований на станции, но погиб при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата. Георгий Добровольский и его товарищи по экипажу были посмертно награждены медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Владимир Комаров в 1943 году окончил семилетку и поступил в 1-ю Московскую спецшколу ВВС, стремясь попасть на фронт. Пока учился, участвовал в разборе завалов и чистил улицы от щебёнки, переносил голод, как и все москвичи. Спецшколу окончил в июле 1945 года, когда война уже закончилась, но всё равно решил связать свою судьбу с небом, а затем и с космосом.

Космонавт № 7 Советского Союза выполнил два полёта. 12-13 октября 1964 года он был командиром первого в мире многоместного космического корабля «Восход», а 23-24 апреля 1967 года — командиром корабля «Союз-1». Второй полёт оказался для Владимира Михайловича роковым: во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата, и космонавт погиб. Сегодня имя дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова носит школа в Звёздном городке.

Участвовал в Великой Отечественной войне и космонавт № 8 Советского Союза Константин Феоктистов. Он сбежал на фронт сразу после окончания 9 класса школы, был разведчиком войсковой части, перенёс несколько ранений. Однажды во время выполнения задания в Воронеже был схвачен немецким патрулём и чудом выжил после расстрела. Свой единственный космический полёт Константин Петрович совершил 12-13 октября 1964 года на многоместном корабле «Восход», в разработке которого сам принимал участие. Вместе с ним полёт совершили командир корабля лётчик-космонавт Владимир Комаров и врач-космонавт Борис Егоров.

Георгий Береговой — единственный дважды Герой Советского Союза, который первую Золотую Звезду получил за Великую Отечественную войну, а вторую — за полёт в космос. После окончания восьмого класса он начал трудовую деятельность учеником электрослесаря на Енакиевском металлургическом заводе. В 1938 году окончил Енакиевский аэроклуб и был призван в Красную армию. В 1941 году окончил Ворошиловградскую школу военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса. С июня того же года участвовал в Великой Отечественной войне в качестве лётчика, командира звена, командира эскадрильи 90-го гвардейского штурмового авиационного полка (Калининский, Воронежский, Украинский фронты). За годы войны совершил 186 боевых вылетов.

После окончания Великой Отечественной войны работал лётчиком-испытателем. Георгием Тимофеевичем было испытано более 60 типов самолётов. В 1949 году, испытывая истребитель МиГ-15 со стреловидным крылом, впервые освоил пилотирование реактивного самолёта в условиях штопора. В 1961 году он был удостоен звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР».

Свой космический полёт Георгий Тимофеевич выполнил 26-30 октября 1968 года в качестве командира корабля «Союз-3». В полёте была предпринята попытка стыковки с беспилотным кораблём «Союз-2» в тени Земли, но она оказалась неудачной.

На доме № 2 в Звёздном городке 9 мая 2015 года была открыта мемориальная доска со скульптурными портретами трёх лётчиков-участников Великой Отечественной войны: Георгия Берегового, Николая Кузнецова и Павла Беляева. После окончания десятилетки в 1942 году Павел Беляев работал токарем на Синарском трубном заводе. В 1943 году добровольно вступил в ряды Красной Армии и был направлен в Ейское военное авиационное училище лётчиков, в 1943-1944 годах размещавшееся в городе Сарапул Удмуртской АССР, училище окончил в 1945 году. Павел Иванович лётчиком-истребителем участвовал в Советско-японской войне в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Тихоокеанского флота (август-сентябрь 1945 года), затем проходил службу в частях авиации ВМФ СССР. Впоследствии Павел Беляев выполнил космический полёт 18-19 марта 1965 года в качестве командира корабля «Восход-2» вместе с Алексеем Леоновым, который в ходе полёта совершил первый в мире выход в открытое космическое пространство.

Космонавт № 13 Советского Союза Владимир Шаталов был дублёром Георгия Берегового во время подготовки к полёту корабля «Союз-3». Свой первый полёт Владимир Александрович совершил с 14 по 17 января 1969 года на «Союзе-4». Мало кто знает, что прежде чем стать космонавтом, Владимир Шаталов пережил суровую ленинградскую осень 1941 года. Его отец Александр Борисович в начале войны занимался формированием особой железнодорожной части, в задачу которой входило обеспечение бесперебойной работы «Дороги жизни». После нескольких попыток Володи сбежать на фронт Шаталов-старший вынужден был забрать его к себе. В части будущий космонавт научился обращаться с оружием и ходил в атаки.

Владимир Шаталов вместе с Алексеем Елисеевым первыми из советских космонавтов совершили три космических полёта. Владимир Александрович первым выполнил ручную стыковку двух кораблей («Союз-4/5», 1969 г.), стал участником первого группового полёта трёх пилотируемых кораблей («Союз-6/7/8», 1969 г.) и первой в мире стыковки с орбитальной станцией («Союз-10», «Салют», 1971 г.).

Эти люди стали героями ещё до того, как преодолели притяжение Земли! Сегодня нельзя не упомянуть как минимум ещё две фамилии, имеющие огромное значение в зарождении и развитии пилотируемой космонавтики. Будущий Главный конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв, приговорённый по обвинению во вредительстве, в конце 1940 года попал в список специалистов, требовавшихся Андрею Туполеву для разработки проекта нового фронтового бомбардировщика. Сергей Павлович работал в так называемой «шарашке» — специальном конструкторском бюро НКВД, где ударным трудом крепили отечественную «оборонку» передовики научно-технической мысли, собранные по лагерям. В июле 1944 года Сергея Королёва досрочно освободили из заключения со снятием судимости.

Будущий организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов Николай Каманин был на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Командовал 292-й штурмовой авиационной дивизией на Калининском фронте, с февраля 1943 года — командир 8-го смешанного и 5-го штурмового авиационного корпусов (1-й и 2-й Украинские фронты). Николай Петрович внёс весомый вклад в совершенствование тактики боевых действий штурмовиков Ил-2, прозванных фашистами «чёрной смертью». Соединения под его командованием участвовали в Великолукской, Белгородско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Будапештской и Венской операциях; освобождали от гитлеровских захватчиков Украину, Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию.

Спасибо вам за мир на Земле и путь, проложенный в космос!

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