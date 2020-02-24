Поздравление буддистам России

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям.

Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями.

Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесёт успехи в добрых делах и начинаниях».

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