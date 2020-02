Valsts prezidents izsludina “Rīgas domes atlaišanas likumu”

Šodien, 24. februārī, ir pirmā diena, kad Valsts prezidentam Egilam Levitam bija tiesības izsludināt “Rīgas domes atlaišanas likumu”, un nevilcinoties Valsts prezidents to ir parakstījis. Šodien arī iznācis “Latvijas Vēstneša” ārkārtas laidiens, kurā likums ir izsludināts. Rīgas domes atlaišanas likums tika pieņemts Saeimā 13. februārī. Saskaņā ar Satversmes 69. pantu Valsts prezidents to varēja izsludināt ne agrāk kā desmitajā dienā pēc tā pieņemšanas Saeimā.

Source: President of Latvia in Latvian