А. Епишин: Необходимо обеспечить приоритет отечественных поставщиков в работах по созданию гражданских воздушных судов

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам выступил с предложением в сфере авиастроения.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по вопросам государственной политики в сфере авиастроения Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области принял участие в «круглом столе», посвященном государственной поддержке развития производства авиационной техники гражданского назначения.

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Мероприятие состоялось в Законодательном Собрании Омской области.

Сенатор выступил с предложением, касающимся законодательного совершенствования системы защиты интересов отечественных производителей авиационных систем и агрегатов в проектах, реализуемых за счет государственного бюджета.

По мнению Андрея Епишина, это необходимо, чтобы обеспечить приоритетное участие отечественных поставщиков в работах по созданию гражданских воздушных судов, финансируемых из средств налогоплательщиков.

Парламентарий предложил внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании развития авиации». Изменения, предлагаемые в статьи 9 и 10 закона, направлены на ограничение использования бюджетных средств нерезидентами Российской Федерации в целях разработки и поставки комплектующих изделий, необходимых для отечественных воздушных судов гражданского назначения.

По мнению сенатора, предлагаемая законодательная мера позволит создать благоприятный бизнес-климат для развития отечественных производителей авиационных систем и агрегатов. Также предложенные изменения в закон призваны содействовать учету и недопущению возможных проблем при реализации масштабных проектов в авиастроении.

«Как мне представляется, перспективы развития авиапрома лежат в сфере осознанной интеграции в глобальный рынок, в международной кооперации при сохранении и развитии ключевых авиастроительных компетенций на территории России, в разумной концентрации активов, в широком привлечении частного капитала и частной инициативы. Отрасль масштабная, технологически сложная. Велики риски, сопряженные с огромными инвестициями в новые проекты. Чтобы частный бизнес оперировал в отрасли, для него необходимы соответствующие стимулы и условия», — уверен Андрей Епишин.

Участники круглого стола, среди которых были члены Совета Федерации, депутаты Законодательного Собрания и представители органов исполнительной власти Омской области, члены Совета директоров Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов «АВИСА», представители промышленных предприятий, поддержали инициативу сенатора, предусматривающую совершенствование мер господдержки субъектов авиационной промышленности и направленную на локализацию производства авиационной техники гражданского назначения на территории России.

Дальнейшее обсуждение мер законодательной поддержки отечественных производителей авиационных комплектующих будет продолжено в Совете Федерации на площадке рабочей группы по вопросам государственной политики в сфере авиастроения с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и интегрированных структур.

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