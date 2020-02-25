Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Вячеслав Зелимханович! Как дела у Вас?

В.Битаров Битаров Вячеслав Зелимхановичглава Республики Северная Осетия – Алания : Работаем, стараемся Вас не подвести.

В.Путин: Спасибо.

В.Битаров: Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу Вас поблагодарить от всего нашего народа за все поручения, которые даются по нашей республике, которые в конечном итоге приводят к реализации проектов, которые способствуют улучшению качества жизни наших граждан.

В.Путин: Знаю, что не всё выполнено там ещё, да?

В.Битаров: Идёт выполнение. Я благодарен Правительству страны. Ярким примером исполнения этих поручений является запуск самой высоконапорной в России гидроэлектростанции – Зарамагской ГЭС, которую в начале этого месяца запустили после 40 лет строительства. И только благодаря Вашему поручению в 2016 году приступили к активной фазе строительства объекта, были построены оригинальные гидротехнические инженерные сооружения, которые сегодня вылились в гидроэлектростанцию, крупнейшую на Северном Кавказе. Спасибо Вам большое.

Особо хочу Вас поблагодарить за решение, которое Вы приняли в прошлом году, по строительству прямой дороги Моздок – Владикавказ. Это стратегически важная дорога. Сейчас в активной фазе строительство идёт, и обязательно к концу этого года мы его реализуем, и республика получит прямое сообщение Моздок – Владикавказ.

Также хочу Вас поблагодарить за то, что реанимировали строительство горнолыжного курорта Мамисон. Объект долгие годы простаивал, было вложено в 2012 году более двух миллиардов [рублей].

По Вашему поручению в 2017 году были выделены средства на проектирование. Мы его уже закончили, проект сейчас находится на государственной экспертизе, и уже выделены средства – миллиард сто миллионов – на начало реализации этого проекта. Это более трёх тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики.

В.Путин: Вы сами катаетесь на лыжах?

В.Битаров: Да. Только пока негде. Поэтому Вам очень благодарен.

Также хочу сказать спасибо за национальные проекты, ведь в конечном итоге это строительство больниц, школ, детских садов, которых так не хватало нашей республике.

В.Путин: У вас в рамках этих нацпроектов что намечено? У вас есть какие-то договорённости с Правительством, ваши объекты включены в нацпроекты?

В.Битаров: Да, конечно. Мы практически благодаря национальным проектам в этом году ликвидировали очерёдность в детские сады. В Моздоке открыли детский сад, в который будут ходить в основном дети военнослужащих, которые служат в Моздоке. Они стояли в очереди, сегодня этой очерёдности уже нет, и это благодаря национальным проектам.

Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована.

В.Путин: Очень хорошо.

В.Битаров: Остаётся вторая смена, но и то не во всех школах, практически все занимаются в первую смену. Это всё благодаря национальным проектам.

Помимо этого строятся новые дороги – безопасные, качественные дороги. Народ это ощутил уже.

В.Путин: Как Вы прогнозируете увеличение школьников? У вас увеличение в ближайшие годы будет?

В.Битаров: Да, конечно. У нас положительная демографическая ситуация, поэтому, конечно же, необходимо строительство дополнительных школ. Они у нас предполагаются в трёхлетнем бюджете, мы строим, и все средства осваиваются.

Поэтому это очень важные для страны национальные проекты и для всех регионов, в частности для нашего региона.

Те поручения, которые Вы дали в последнем своём Послании [Федеральному Собранию], конечно же, это очень важно с точки зрения демографической ситуации. Сегодня для нашей республики это тоже очень важный момент. Есть плюс в демографической ситуации, но всё равно не в таком количестве, в каком хотелось бы. А данные поручения, которые Вы дали по материнскому капиталу, конечно же, повлияют на то, чтоб улучшить демографическую ситуацию.

В.Путин: А что касается питания в школах, ваши образовательные учреждения насколько готовы? Есть там кухня, какие-то отработанные варианты поставок продуктов?

В.Битаров: Мы будем просить, чтобы с 1 сентября в виде, может быть, пилотного проекта нашу республику включили, потому что практически все у нас оснащены пунктами питания. У нас есть в городе Владикавказе комбинат школьного питания очень большой мощности, который централизованно обеспечивает школы горячим питанием.

В.Путин: Будут развозить.

В.Битаров: Да. Поэтому обязательно хотим участвовать в этом проекте. И конечно, это очень важно, что теперь все школьники будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

В.Путин: Вне зависимости от материального положения семьи.

В.Битаров: Да, конечно, потому что одни кушали, другие не кушали. Конечно, это очень важно. Поэтому Вам спасибо большое.

В.Путин: Спасибо.

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