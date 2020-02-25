В Красноярске состоялось торжественное открытие VI Всероссийской зимней Универсиады

Source: Russia Ministry of Sport

24 февраля в Красноярске прошла официальная церемония открытия финального этапа VI Всероссийской зимней Универсиады. На трибунах спортивного кластера «Радуга» собрались более 300 человек, в том числе известные спортсмены, студенты, тренеры, судьи и болельщики.

К участникам и гостям церемонии обратились заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Российского студенческого спортивного союза Cергей Сейранов и министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Марина Томилова передала приветственные слова главы Минспорта России Олега Матыцина и отметила, что студенческий спорт сейчас находится на подъёме во многом благодаря тем условиям, которые создаются для студентов.

«Министерство спорта Российской Федерации с удовольствием доверяет Красноярску не только российские старты, но и международные, потому что для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады здесь были созданы необычайно мощные условия – прекрасные спортивные объекты мирового уровня, подобрана отличная организаторская команда. Мы рады, что те объекты, которые мы называем наследием Универсиады, продолжают работать сегодня «на полную» для всех спортсменов нашей страны и для тех, кто занимается спортом для себя. Мы знаем, что главный лозунг сегодня, которым хотелось бы жить «Спорт – норма жизни».

Сергей Сейранов в свою очередь сказал: «Студенческий спорт вносит большой вклад в подготовку спортивного резерва нашей страны. Многие из студентов просто любят спорт, кто-то занимается им профессионально, с детства тренируясь в спортивных школах. В силу обстоятельств не каждый из этих ребят может попасть в основную или молодёжную сборную. Помогая студентам не бросать спорт даже при поступлении в вуз гуманитарной, технической, медицинской направленности, мы даём им шанс продолжать заниматься любимым делом. И это даёт плоды».

Павел Ростовцев подчеркнул: «Благодаря Всемирной универсиаде мы получили мощную материально-техническую базу. Построили новые спортивные объекты, реконструировали старые. Сейчас наша задача – использовать их не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта. На трассах и площадках тренируются дети из спортивных школ, студенты, которых мы видим здесь на старте, а также все жители Красноярска, которые хотят провести время с пользой для здоровья. И таких желающих много. Надеемся, что после этой Универсиады поток их только возрастёт».

VI Всероссийская зимняя Универсиада проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1722-р «О проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения».

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз и Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

В финальных соревнованиях VI Всероссийской зимней Универсиады принимают участие около 1100 человек (спортсмены и тренеры) и около 200 судей. Участниками соревнований являются студенты, аспиранты и выпускники 2019 года очной формы обучения образовательной организации, обучающиеся (обучавшиеся) по программам высшего профессионального образования независимо от их гражданства и имеющие спортивную квалификацию в соответствии с ЕВСК не ниже 3 спортивного разряда.

На Универсиаде разыгрывается 85 комплектов медалей, дипломов и памятных призов, а также девять комплектов кубков.

В Красноярске проходят соревнования по биатлону, конькобежному спорту (шорт-треку), спортивному ориентированию и уже завершились состязания по лыжным гонкам. В Челябинске определились сильнейшие в конькобежном спорте. Новосибирск примет соревнования по кёрлингу.

VI Всероссийская зимняя Универсиада завершится 5 марта.

Фото: Александр Паниотов / пресс-служба Министерства спорта Красноярского края; Федеральный центр подготовки спортивного резерва

Пресс-служба Минспорта России

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