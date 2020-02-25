В. Матвиенко: Наращивая объёмы строительства, нельзя забывать о качестве возводимого жилья

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошел «Открытый диалог» с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым.

В Совете Федерации в формате «Открытого диалога» состоялась встреча с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, посвящённая вопросам реализации Национального проекта «Жильё и городская среда».

По словам Председателя СФ Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга эта тема чрезвычайно актуальна для всех без исключения субъектов Федерации. «В Послании Федеральному Собранию Президент РФ назвал главным национальным приоритетом «сбережение и приумножение народа России», обеспечить которое невозможно без решения жилищного вопроса. Именно на это направлен Национальный проект «Жильё и городская среда», который уже даёт конкретные результаты. Так, например, по итогам прошлого года прекратился спад в жилищном строительстве, который наблюдался с 2015 года».

Объёмы жилищного строительства должны возрасти в целом по России более чем в полтора раза

Председатель СФ напомнила, что главой государства поставлена задача к 2024 году выйти на строительство ста двадцати миллионов квадратных метров жилья в год. «Это означает, что объёмы жилищного строительства должны возрасти в целом по России более чем в полтора раза. В идеале надо строить в среднем по одному квадратному метру жилья на человека в год. К сожалению, на сегодняшний день регионы, где вводятся такие объёмы, можно посчитать, что называется, на пальцах одной руки. А в некоторых субъектах Федерации вовсе строится менее одной десятой квадратного метра жилья на душу населения».

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По мнению Валентины Матвиенко, для того, чтобы поднять эти цифры до уровня, обозначенного Президентом, необходимо шаг за шагом снимать имеющиеся ограничения и делать это нужно совместно Правительству, законодателям и регионам.

При этом, отметила глава СФ, наращивая объёмы строительства, конечно, нельзя забывать и о качестве возводимого жилья, которое, к большому сожалению, зачастую оставляет желать лучшего. «Качество жилья – это качество жизни. И нужно относиться к этому с особым вниманием».

Последнее время главным двигателем жилищного строительства была ипотека, сейчас на этом рынке появились признаки замедления, констатировала Валентина Матвиенко. «Сокращается платёжеспособный спрос населения, а значит, ипотека становится всё менее доступной. Средняя ставка по ипотечному кредиту сегодня превышает уровень инфляции уже практически в три раза».

На необходимость удешевления ипотеки указывали Президент РФ и глава Правительства, напомнила Валентина Матвиенко. «Другими словами, это уже настоящая государственная задача, которая должна быть решена, что называется, «без вариантов». Основную ответственность здесь несет Министерство финансов. Мы, со своей стороны, будем внимательно следить за тем, как заданные показатели достигаются в регионах», — подчеркнула глава СФ.

«Кроме того, очень важно наладить работу по информированию населения о тех мерах поддержки, которые уже работают. Это и программа семейной ипотеки под шесть процентов годовых, и сельская ипотека с тремя процентами и ниже, и дальневосточная ипотека с двумя процентами».

Валентина Матвиенко затронула вопросы перехода на систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, благодаря которой проблемы обманутых дольщиков должны окончательно уйти в прошлое. «Понятно, что переход на новые механизмы не может пройти абсолютно гладко и безболезненно. Мы видим, что средние и малые застройщики, работающие преимущественно в регионах, объективно стали испытывать сложности в доступе к банковскому кредитованию». Председатель СФ подчеркнула, что добросовестные конкурентоспособные региональные застройщики должны быть сохранены. «Давайте подумаем, какой банковский продукт можно было бы предложить, чтобы они не просто выживали, но и успешно развивались, работая в своём сегменте».

Ряд регионов сегодня являются участниками пилотных проектов по созданию благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства, сказала Председатель СФ. «Также проект федеральной программы развития индивидуального жилищного строительства сейчас рассматривается в Правительстве России. Необходимо ускорить утверждение этого документа, при этом учесть в нём положительный опыт регионов. И, конечно, выполнение целей национального проекта в сфере жилья невозможно без модернизации промышленности строительных материалов».

Еще одна тема – качество проектирования, отметила Валентина Матвиенко. По ее словам, в ряде субъектов нет возможности заниматься профессиональным проектированием как жилья, так и социальных объектов, инфраструктуры, и эту проблему нужно также решать совместно.

Отдельно глава Совета Федерации остановилась на вопросе аварийного жилья. «Для многих регионов эта тема стоит крайне остро. В рамках реализации национального проекта предстоит расселить более пятисот тысяч человек, около десяти миллионов квадратных метров. Уже набран очень неплохой темп, однако по вполне объективным причинам площадь аварийного жилищного фонда со временем будет расти. Значит, потребуются новые дополнительные усилия как со стороны государства, так и бизнеса».

Около года назад при активной поддержке сенаторов было принято решение о продлении до 1 января 2026 года срока деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, напомнила Валентина Матвиенко. Она предложила подумать, какие ещё шаги могут понадобиться на данном направлении.

Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Валентина Матвиенко

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Николай Журавлев

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Галина Карелова

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушев

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Владимир Полетаев

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушев

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Ольга Хохлова и Валерий Усатюк

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Инна Святенко

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Маргарита Павлова и Елена Зленко

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Олег Мельниченко

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Александр Башкин и Елена Бибикова

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Открытый диалог с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева

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Владимир Литюшкин

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Среди важнейших вопросов Председатель СФ отметила необходимость в год 75-летия Великой Победы ещё раз самым тщательным образом проверить, все ли ветераны обеспечены комфортным жильём, не осталось ли нерешённых вопросов. «Каждый ветеран должен жить в комфортных условиях».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев доложил об итогах исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год по четырем основным направлениям, соответствующим федеральным проектам: «Жилье», «Ипотека», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

«После нескольких лет спада мы видим положительную тенденцию – ввод жилья вырос на 6,1 процента», — сказал Владимир Якушев. Он отметил ряд субъектов Федерации, которые выступили драйвером жилищного строительства. Среди них — Московская область, город Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская, Ленинградская и Свердловская области, Республика Башкортостан, Воронежская, Самарская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Нижегородская области.

При этом, подчеркнул Министр, задача увеличения объема ввода жилья стоит практически перед всеми субъектами Федерации.

Владимир Якушев затронул также тему благоустройства и улучшения качества городской среды. «По результатам произведенных расчетов доля городов с благоприятной городской средой по итогам прошлого года составила 23,5 процента. Это 262 города. К 2024 году их количество должно увеличиться почти в семь раз и составить не менее 676. При этом качество городской среды должно вырасти на 30 процентов».

Важный показатель – участие граждан при принятии решений по благоустройству конкретной территории, конкретного муниципального образования, сказал Министр. «Все решения, которые принимаются по благоустройству городов, должны приниматься самими гражданами. Активное участие и голосование объединяет граждан, а те пространства, которые в итоге создаются, служат хорошими точками притяжения».

Владимир Якушев также ответил на вопросы сенаторов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области затронул тему возможного распространения программы реновации, помимо Москвы, и на другие субъекты РФ.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил необходимость актуализации действующих и разработки новых нормативно-технических документов в сфере строительства.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы коснулась темы своевременного предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области поднял вопрос предоставления субсидий из федерального бюджета при реализации в регионах нацпроекта «Жилье и городская среда».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай коснулся выделения бюджетных средств на строительство школ в регионах.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области затронул тему обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, выделяемых под строительство.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области подчеркнул важность повышения мер безопасности при использовании населением бытового газа в баллонах.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) поинтересовался предпринимаемыми Министерством мерами для повышения надежности жилья, находящегося в сейсмически опасных зонах, а также для развития сферы строительства в Арктической зоне.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области затронул тему увеличения объема ввода жилья в регионах, что предусмотрено федеральным проектом «Жилье».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области задала вопрос о расселении ветхих и аварийных домов блокированной застройки.

Сенаторы также подчеркнули необходимость улучшения архитектурного облика российских городов.

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