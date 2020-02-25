В Совете Федерации пройдут Дни Сахалинской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенаторы и представители региона обсудят вопросы социально-экономического развития субъекта РФ.
В Совете Федерации 25–26 февраля пройдут Дни Сахалинской области.
В мероприятиях примут участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ЛимаренкоВалерий ИгоревичГубернатор Сахалинской области председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, ХапочкинАндрей АлексеевичПредседатель Сахалинской областной Думы представители органов государственной власти субъекта РФ, сенаторы.
В рамках Дней региона планируется обсудить вопросы его социально-экономического развития на расширенных заседаниях комитетов СФ.
Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрит вопрос «О переселении жителей Сахалинской области из аварийного жилья».
Комитет СФ по социальной политике проведет заседание на тему «О создании международного медицинского кластера в г. Южно-Сахалинске».
Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию затронут развитие аквакультуры в Сахалинской области.
Комитет СФ по обороне и безопасности обсудит с участием представителей органов государственной власти региона вопрос об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Темой заседания Комитета СФ по экономической политике станет транспортная доступность и модернизация электросетевого комплекса Сахалинской области.
В день 475-го заседания Совета Федерации в верхней палате парламента состоится открытие выставки Сахалинской области.
В рамках заседания СФ пройдет «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Сахалинской области, а также приоритетах в законотворческой деятельности сенаторам расскажут руководители региона.