В Совете Федерации пройдут Дни Сахалинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и представители региона обсудят вопросы социально-экономического развития субъекта РФ.

В Совете Федерации 25–26 февраля пройдут Дни Сахалинской области.

В мероприятиях примут участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ЛимаренкоВалерий ИгоревичГубернатор Сахалинской области председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, ХапочкинАндрей АлексеевичПредседатель Сахалинской областной Думы представители органов государственной власти субъекта РФ, сенаторы.

В рамках Дней региона планируется обсудить вопросы его социально-экономического развития на расширенных заседаниях комитетов СФ.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрит вопрос «О переселении жителей Сахалинской области из аварийного жилья».

Комитет СФ по социальной политике проведет заседание на тему «О создании международного медицинского кластера в г. Южно-Сахалинске».

Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию затронут развитие аквакультуры в Сахалинской области.

Комитет СФ по обороне и безопасности обсудит с участием представителей органов государственной власти региона вопрос об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Темой заседания Комитета СФ по экономической политике станет транспортная доступность и модернизация электросетевого комплекса Сахалинской области.

В день 475-го заседания Совета Федерации в верхней палате парламента состоится открытие выставки Сахалинской области.

В рамках заседания СФ пройдет «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Сахалинской области, а также приоритетах в законотворческой деятельности сенаторам расскажут руководители региона.

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