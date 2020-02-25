«Газпром» продолжает газификацию Республики Коми

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 февраля 2020, 19:40

Уровень газификации Республики Коми достиг 45,6%.

На газификацию региона в 2020 году выделено 1,62 млрд руб.

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что компания ведет большую работу по расширению Северного газотранспортного коридора, который проходит, в том числе, по территории республики. Продолжается сооружение компрессорных мощностей на магистральных газопроводах «Бованенково — Ухта — 2» и «Ухта — Торжок — 2».

В ходе встречи отдельное внимание было уделено совместной работе по развитию газификации Республики Коми. К началу текущего года уровень газификации региона достиг 45,6%. В настоящее время компания завершает подготовку к подаче газа на центральную водогрейную котельную (ЦВК) г. Воркуты. Ведется строительство газопровода-отвода, газораспределительной станции №2 (ГРС) г. Воркуты и межпоселкового газопровода к ТЭЦ-2.

Кроме того, «Газпром» приступил к строительству газопроводов к пяти населенным пунктам: п. Верхний Чов, п. Нижний Чов, м. Човью и п. Эжва г. Сыктывкара, а также п. Шудаяг Ухтинского района. Компания готовится к началу строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе к с.п. Часово Сыктывдинского района. Продолжается проектирование еще ряда газопроводов и ГРС. Всего в 2020 году компания выделила 1,62 млрд руб. на реализацию проектов по газификации Республики Коми.

Алексей Миллер и Сергей Гапликов обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных проектов в регионе. В частности, в 2019 году компания выделила средства на капитальный ремонт медицинских учреждений, реконструкцию набережной в г. Ухте.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Республики Коми действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации. Сторонами также утверждена Программа развития системы газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В 2005–2019 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Республики Коми около 10 млрд руб., построено 16 газопроводов.

В регионе действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» — в гг. Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Микуни, п. Синдоре. Прорабатывается возможность строительства еще одной станции в г. Сыктывкаре.

В рамках программы «Газпром — детям» на территории республики построены 18 многофункциональных спортивных площадок, футбольное поле, спортивный комплекс в г. Сосногорске, проведены реконструкция и расширение спорткомплекса в г. Ухте.

Управление информации ПАО «Газпром»

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