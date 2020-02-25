«Газпром трансгаз Томск» выступил партнером зимней школы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 февраля 2020, 18:30

C 17 по 20 февраля на базе Томского государственного университета (ТГУ) студенты из 35 регионов и 69 вузов приняли участие в зимней школе «Качество жизни: глобальные изменения». Компания «Газпром трансгаз Томск» стала одним из партнеров мероприятия.

Инженеры отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Кирилл Бурков и Юлия Ключникова разработали кейс для студентов-экологов: за три дня они должны были представить на суд экспертов проект создания современного производства на территории Томской области — с полным соблюдением природоохранного законодательства.

«За такое короткое время невозможно стать профессионалом, но можно сделать огромный шаг вперед в своем развитии, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО „Газпром трансгаз Томск“ Ирина Веркеева. — Наше задание позволило студентам узнать много нового о практической деятельности экологов на предприятии. Надеюсь, мы задали для ребят правильный вектор».

По словам организаторов, зимняя школа — это возможность для работодателей оценить не только профессиональные навыки студентов, но и их умение презентовать себя и свои идеи. Представители компаний познакомили студентов со своими предприятиями и рассказали о востребованных в промышленности и производстве направлениях, а также провели серию мастер-классов.

«Участие в зимней школе таких компаний, как „Газпром трансгаз Томск“ — это самая полезная часть мероприятия для студентов, — поясняет заведующий кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии ТГУ Александр Адам. — Практические задачи должны готовить не педагоги, а действующие сотрудники предприятий — те, кто находится максимально близко к производству, к постоянно меняющемуся природоохранному законодательству».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

Зимняя школа «Качество жизни: глобальные изменения» проходила в ТГУ с 17 по 20 февраля для участников студенческой олимпиады «Я — профессионал». Свои заявки подали более 400 студентов 149 вузов из 57 регионов РФ. Организаторы выбрали 160 участников, которые в течение трех дней разрабатывали проектные решения в рамках представленных кейсов по направлениям «Психология», «Экология», «Геология» и «Биотехнологии», а на четвертый день защищали проекты перед экспертами.

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