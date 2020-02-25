Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии проведения Дней Сахалинской области в Совете Федерации сенатор рассказал о регионе, который он представляет в верхней палате парламента.

Инициатор проведения Дней Сахалинской области в верхней палате российского парламента – первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области рассказал о наиболее важных направлениях развития региона.

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«Сахалинская область – единственный субъект Российской Федерации, полностью расположенный на островах, отличается сложными климатическими условиями и относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям», — отметил сенатор.

По его мнению, регион с населением 489,6 тыс. человек имеет особое геостратегическое значение для России. «У нас проходит государственная граница, а также естественная граница с дальневосточными морями и Тихим океаном. Область наиболее близко расположена к самым динамично развивающимся рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. И что особенно важно, обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эти обстоятельства являются нашими ключевыми конкурентными преимуществами, позволяют на протяжении нескольких лет сохранять устойчивое развитие», — рассказал Григорий Карасин.

Он сообщил, что по итогам 2019 года, объем ВРП превысил 1,1 трлн руб. или 101,5 проц. к предыдущему году. По показателю объем ВРП на душу населения (2,5 млн руб.) Сахалинская область занимает пятое место в Российской Федерации и первое место в ДФО. Объем добычи нефти в 2019 году составил 19,8 млн тонн (3 проц. к 2018 году). Объем добычи газа — 31,6 млрд куб. м., это 87 проц. от общего объема добычи газа на Дальнем Востоке (36,2 млрд куб. м.) и около 4 проц. от общероссийского показателя. На долю нефтегазовой отрасли приходится более 65 проц. валового регионального продукта. В Сахалинской области добывается более 10 проц. от общего объема водно-биологических ресурсов в России (4 200 тыс. тонн). Общий объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил свыше 240 млрд рублей.

«В тоже время, — продолжил Григорий Карасин, — высокая бюджетная обеспеченность складывается в области только на протяжении последних пяти лет. И за это время полностью решить проблемы региона, оставшиеся с советских времен, невозможно».

Освоение территории Сахалинской области на протяжении десятков лет шло по вахтовому принципу

«Важно понимать, что освоение территории Сахалинской области на протяжении десятков лет шло по вахтовому принципу. Жилье и инженерная инфраструктура формировались как временные. Именно поэтому все системы жизнеобеспечения на сегодня пришли в ветхое состояние. В настоящее время в регионе сохраняются проблемы с транспортной доступностью, низкий уровень развития инженерной и энергетической инфраструктур, большой объем аварийного и ветхого жилья, высокие показатели смертности от онкологических заболеваний. Назрела острая необходимость решить все эти проблемы. Причем в ближайшие пять лет», — подчеркнул Григорий Карасин.

«Особое значение в социально-экономическом развитии одного из самых удаленных и единственного региона России, полностью расположенного на островах, имеет обеспечение транспортной доступности», – сказал сенатор.

Он отметил, что крайне важно приступить к строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Существующая полоса была построена в 1964 году под расчетный тип самолетов ИЛ-18 и в настоящий момент не соответствует сейсмичности региона.

«Для островного региона важно иметь и стабильное морское сообщение. Один из главных портов Сахалина – Корсаков нуждается в новых гидротехнических сооружениях с пассажирским и грузовым причалами. Автодорожное сообщение также требует решительных действий. В регионе всего лишь 34 проц. муниципальных дорог на сегодня имеют твердое покрытие. Это весьма низкий показатель», — указал законодатель.

Григорий Карасин напомнил, что Президент РФ поддержал предложение руководства региона о передаче автомобильной дороги в федеральную собственность. «Это необходимо сделать уже в 2020 году. Такой шаг позволит направить высвободившиеся средства регионального бюджета на строительство и реконструкцию муниципальных дорог».

Сенатор также затронул вопросы поддержания электросетевого комплекса региона и ликвидации ветхого и аварийного жилья.

«Одним из сдерживающих факторов развития Курильских островов является тот факт, что большая часть их площади является особо охраняемой природной территорией федерального значения. В частности, на о. Шикотан социальными объектами полностью застроена свободная земля. Необходимы новые земельные участки для строительства социальных объектов. К Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации правительство Сахалинской области обратилось с предложением о внесении изменений в Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Малые Курилы».

«Следующий важный вопрос, — обозначил Григорий Карасин, — развитие рыбной отрасли. Существующие ограничения в законодательстве не позволяют использовать потенциал прибрежной зоны в полной мере. Лососевая путина длится только два-три месяца в году, в остальное время рыбопромысловые участки стоят без дела. В то время как на них мы могли бы развивать аквакультуру — круглогодично выращивать морской гребешок, морской еж, трепанг. Правительство Сахалинской области предложило решить эту проблему, изменив федеральное законодательство с тем, чтобы обеспечить возможность комплексно использовать рыболовные участки как для промышленного рыболовства анадромных видов рыб, так и в целях аквакультуры».

Парламентарий выразил надежду, что проходящие 25 – 26 февраля в Совете Федерации Дни Сахалинской области, продемонстрируют наличие в единственном островном регионе нашей огромной страны не только нерешенных проблем, но и перспективных проектов и амбициозных планов развития.

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