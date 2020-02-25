Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предлагает назначить Антуанетт Сайех заместителем директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

25 февраля 2020 г.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ), сегодня предложила назначить Антуанетт Сайех заместителем директора‑распорядителя с 16 марта 2020 года. Это назначение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ.

Объявив о своем выборе г-жи Сайех, г-жа Георгиева заявила:

«Мы приветствуем возвращение к нам дорогого друга и члена семьи МВФ. Антуанетт хорошо знают и глубоко уважают, поскольку с 2008 по 2016 год она была директором Департамента стран Африки и на этом посту руководила процессом важных преобразований в отношениях Фонда с африканскими государствами-членами.

Антуанетт обладает редким сочетанием лидерских качеств руководителя организации, глубоких аналитических способностей и непоколебимой приверженности принципам справедливости. Я всегда восхищаюсь ее искренней заботой о благе людей, которым мы служим, и ее способностью ставить их в центр внимания всей нашей работы. Я лично знакома с ней и сотрудничала с ней в течение многих лет в период ее работы на целом ряде должностей. Я буду рада вновь тесно работать с ней, когда она присоединится к команде руководства».

Г-жа Сайех, гражданка Либерии, с 2016 года является заслуженным приглашенным научным сотрудником в Центре глобального развития (ЦГР), а также была приглашенным сопредседателем по вопросам 19-го пополнения ресурсов Международной ассоциации развития Всемирного банка (МАР19).

Во время пребывания на посту министра финансов Либерии с января 2006 до конца июня 2008 года, после окончания конфликта в этой стране, г-жа Сайех возглавляла процесс урегулирования давно сохранявшейся просроченной задолженности страны многосторонним организациям. До того как она вошла в правительство президента Эллен Джонсон-Сирлиф, она 17 лет работала на различных должностях в организациях Группы Всемирного банка. Ранее г-жа Сайех была сотрудником министерств финансов и планирования Либерии.

Она получила диплом бакалавра с отличием по экономике в Суортморском колледже в Пенсильвании и степень доктора по международным экономическим отношениям от Школы имени Флетчера Университета Тафтса в Массачусетсе.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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