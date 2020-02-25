Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал положения федерального закона, который рекомендован профильным Комитетом СФ к одобрению верхней палатой парламента.

Член Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики в беседе с журналистами прокомментировал положения федерального закона, связанного с распоряжением средствами материнского капитала, который сегодня профильный Комитет рекомендовал палате к одобрению.

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По словам Мохмада Ахмадова, правовой акт после принятия его в первом чтении был существенно доработан с учетом предложений, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.

«Продлевается срок действия программы материнского капитала по 31 декабря 2026 года, устанавливается право на дополнительные меры государственной поддержки для женщин, родивших либо усыновивших первого ребенка, а также для мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся таким правом», — пояснил сенатор.

По словам законодателя, появляется возможность получения государственного сертификата на материнский капитал в беззаявительном порядке в любое время — в этом случае решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата принимается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

«С 15 до 5 дней сокращены сроки при принятии Пенсионным фондом решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата, устанавливается возможность направления материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, а также на компенсацию затрат за построенный на таком участке жилой дом», — продолжил Мохмад Ахмадов.

Парламентарий указал на создание в законе механизма межведомственного взаимодействия, а также на формирование банка данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты, в котором будут содержаться, в том числе, сведения о лишении и восстановлении родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

«Органы опеки и попечительства наделяются дополнительными полномочиями по ведению учета опекунов в базе данных», — подчеркнул Мохмад Ахмадов.

Таким образом, положения федерального закона направлены на улучшение демографической ситуации в Российской Федерации.

Согласно документу, для граждан, у которых право на дополнительные меры поддержки возникло до 31 декабря 2019 г. включительно, материнский капитал устанавливается в размере 466 617 руб.

В случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 г., размер материнского капитала составит 466 617 руб. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г. при условии рождения (усыновления) первого ребенка также начиная с 1 января 2020 г., размер материнского капитала увеличивается на 150 000 руб. и составляет в общей сумме 616 617 руб.

В соответствии с федеральным законом, размер материнского капитала составит 616 617 руб. в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г. при условии, что первый ребенок рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года.

В случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 г. размер материнского капитала составит 616 617 руб. при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

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