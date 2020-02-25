Началось формирование нового состава Общественной палаты

Source: President of Russia – Kremlin

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Размещение на официальном сайте Президента информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днём инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации.

Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской Федерации избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Российской Федерации.

На Общественную палату законом возлагаются задачи по обеспечению учёта потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.

Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

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