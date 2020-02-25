Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#Главное25.02.2020 16:38

Олег Артемьев открыл выставку «Вулканы и космос. Соединяя миры»

В культурном центре «Вулканариум» 25 февраля 2020 года открылась выставка «Вулканы и космос. Соединяя миры», организованная совместно с московским Музеем космонавтики. Выставка рассказывает о двух опасных и захватывающих профессиях — вулканолога и космонавта, а также покажет, как выглядят знаменитые вулканы Камчатки с борта Международной космической станции.

Экспозиция выставки состоит из трёх разделов: «Вулканы Камчатки и мира» (интерактивная музейная экспозиция); «За пределами Земли» (раздел посвящён жизни и работе космонавтов на орбите, а также полёту космонавта Роскосмоса Олега Артемьева); «Вулканы Земли из космоса» (фотографии вулканов с борта Международной космической станции).

Основная идея выставки повествует о силе человеческой мысли и воле, которые привели к освоению Космоса и глубин Земли. Вулканы приоткрывают для человечества тайны внутреннего Космоса нашей планеты, а Космос и космонавтика помогают их понять. Многолетние наблюдения космонавтов с космической станции доказывают, что космос даёт возможности полноценного изучения вулканов и других природных явлений.

«Когда летаешь над вулканами, это безопасно, наблюдаешь с высоты, фотографируешь. А вулканологи — люди храбрые, летят прямо к вулканам, в самое пекло! Оказывается, что и с безопасного расстояния всё равно можно принести пользу. Я думал, ну, что там, всего лишь фотография…но, вулканологам нужна визуальная информация: специалист всегда найдет что-то ему полезное. Мы не всегда видим результаты наших экспериментов, с ними разбираются учёные на Земле. Но вулканами я чувствую, что делаю что-то важное», — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Артемьев.

На выставке можно увидеть около пятидесяти экспонатов, которые впервые представлены в Петропавловске-Камчатском, среди них:

Скафандр «Сокол-К», предназначенный для защиты и спасения космонавта при аварийной разгерметизации корабля и покидании спускаемого аппарата на воде;

железный осколок Сихотэ-Алинского метеорита, разрушившийся при входе в атмосферу и выпавший в виде метеоритного дождя в 1947 году около посёлка Бейцухе Приморского края в Уссурийской тайге;

первые космические спутники Земли;

еда космонавтов и полётная одежда;

инструменты для работы на борту космической станции, а также в условиях открытого космоса и многое другое.

Даты работы выставки: 25 февраля — 15 июня 2020 года.

Адрес: ПК, ул. Ключевская, 34

Администратор выставки: тел. 8-963-832-0202 (с 10 до 20 часов).

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