Олег Матыцин встретился с ректорами вузов, подведомственных Минспорту России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл встречу с ректорами подведомственных Минспорту России образовательных организаций высшего образования.«Подготовка высококвалифицированных кадров является и будет являться высшим приоритетом деятельности Министерства, – отметил Олег Матыцин. – Президент и Председатель Правительства Российской Федерации подчёркивают необходимость усиления работы по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров в любых отраслях. Мы знаем о проблемах, которые есть в каждом вузе, касающиеся подготовки кадров, материально-технической базы, проведения научных исследований. Министерство будет делать всё возможное для того, чтобы эти проблемы оперативно разрешить».«В прошлом году был утверждён федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт». Это важный шаг в плане национальной спортивной кадровой самоидентификации», – сказал Министр.«Очень важно, что вузы сейчас являются активными участниками федерального проекта «Спорт – норма жизни», – подчеркнул глава Минспорта России. – В нём важная роль отведена кадровым вопросам. В этом году подведомственные Министерству вузы получили государственное задание на реализацию дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки инструкторов по спорту и тренеров. Всего за период 2020-2022 должно быть подготовлено около 28 тысячи инструкторов по спорту и 11 тысяч тренеров».«Без вашей поддержки и помощи в подготовке кадров и научно-методическом обеспечении невозможно представить реализацию программ и стратегий, которые сейчас находятся в стадии формирования, – заявил Олег Матыцин. – В ближайшие два месяца мы должны представить Президенту страны проект Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Часть этой Стратегии направлена на совершенствование системы подготовки кадров».

«Я рассчитываю на ваше содействие в деятельности комплексных научных групп и обеспечении подготовки сборных команд, – продолжил Министр. – Без вузов и профильных кафедр невозможно представить себе профессиональную успешную деятельность тренеров сборных. Болезненным остаётся вопрос, связанный с проведением научных исследований. Целевого бюджетного финансирования для приобретения научного оборудования этого направления не было более 15 лет, поэтому мы будем стремиться изменить эту ситуацию. Без сильной научной базы, научных исследований очень сложно рассчитывать на высокий уровень подготовки специалистов».«Материально-техническая база – тоже отдельный вопрос, – добавил глава Минспорта России. – В каких-то вузах база находится на уровне мировых стандартов. Но необходимо активнее участвовать в совершенствовании материально-технической базы вузов, потому что без современных спортивных сооружений подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна. Вузы должны стать центрами подготовки сборных команд, если не национальных сборных, то резерва и студенческих сборных. Для этого есть перспективы».«Политика Министерства будет быть максимально открытой. Подготовка кадров – это ключевой элемент любой стратегии. Без кадров мы ничего не сможем сделать. Даже построив базы, мы не поймём, кто их будет эксплуатировать, какой будет финансовый механизм, кто придёт заниматься, кто будет руководить этим процессом. Необходимо продумать единую концепцию развития подведомственных вузов, которая должна войти в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, а также модель центров студенческого спорта на базе подведомственных образовательных организаций высшего образования», – заключил Олег Матыцин.В мероприятии приняли участие ректоры следующих вузов: Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, Волгоградской государственной академии физической культуры, Воронежского государственного института физической культуры, Дальневосточной государственной академии физической культуры, Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Московской государственной академии физической культуры, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Уральского государственного университета физической культуры, Чайковского государственного института физической культуры, Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.

Фото: Александр АлександровПресс-служба Минспорта России

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