Олег Матыцин выступил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике, на котором с докладом «О развитии массового спорта и спорта высших достижений» выступил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Во время своего выступления глава Минспорта России подчеркнул важность взаимодействия с законодательными органами Российской Федерации в рамках подготовки проекта стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

«Основой Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года должна стать нормативно-правовая база, на которой мы будем строить фундамент спорта в России. Взаимодействие с законодательными органами страны – один из наших приоритетов», – сказал Олег Матыцин.

Особое внимание Министр обратил на кадровую проблему в спортивной отрасли России, подчеркнув, что ситуацию могла бы улучшить практика распределения выпускников вузов по окончании учёбы. «Проблема кадров в спортивной отрасли является одной из самых злободневных. Я бы предложил законодательно рассмотреть вопрос распределения выпускников. Когда мы готовим кадры, мы должны понимать, куда они идут работать. Если люди получают образование за счёт бюджета – это одно, если по договору – другое. Во втором случае они могут идти работать туда, куда они хотят», – сказал Олег Матыцин.

Глава Минспорта России обратил также внимание на проблему использования спортивных объектов, построенных в регионах.

«В России строится большое количество спортивных объектов к крупным соревнованиям и крайне важно понимать, как они будут использоваться в дальнейшем. Когда на встречах с губернаторами возникает вопрос о строительстве (нового спортивного объекта), каждый раз поднимаю вопрос о дальнейшем использовании этих объектов. Мне важно понимать, кто потом придёт на эти объекты – студенты, пенсионеры, любители», – сказал Министр.

Фото: пресс-служба Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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