Олег Матыцин открыл Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 февраля, в Москве стартовал 50-й Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования объявил открытыми Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Руководитель Минспорта России пообщался также со спортсменами и тренерами сборной России по лёгкой атлетике. Во встрече приняли участие чемпион мира 2015 года в беге на 110 м/б Сергей Шубенков, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призёр Чемпионат мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский и заслуженный тренер России Геннадий Габрилян (наставник трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене).

Олег Матыцин отметил, что проведение выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая состоится 28 февраля, и воссоздание традиций отечественной школы лёгкой атлетики – первостепенные задачи. «Сегодня мы все вместе стараемся решить вопрос с конструктивным подходом в организации выборов руководства ВФЛА. Сейчас идёт активная работа в регионах, кандидаты предоставляют свои программы. Надеюсь, будет сделан достойный выбор и новая команда предпримет всё необходимое, чтобы наши спортсмены начали выступать на международных соревнованиях, появились под флагом России на Олимпийских играх в Токио, чтобы ВФЛА была полностью восстановлена в международной федерации, – сказал он. – Важно воссоздание тех славных традиций, которые всегда были в лёгкой атлетике, чтобы дети стремились идти в спортивные школы и родители радовались, что их дети занимаются лёгкой атлетикой».

С использованием материала ТАСС

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Пресс-служба Минспорта России

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