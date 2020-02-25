ООО «Газпром трансгаз Махачкала» помогло государственному театру кукол в оснащении хореографической студии

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 февраля 2020, 19:00

Сегодня работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала» посетили Дагестанский государственный театр кукол. Там гости смогли увидеть хореографические занятия актеров в обновленном зале, оборудованном на средства компании в рамках благотворительной помощи. Актеры получили стационарные и мобильные балетные станки, гимнастические маты, гардеробную систему, музыкальный центр, зеркала для зала, рулонные шторы, сплит-систему и спортивный инвентарь для занятий.

Отметим, что в 2019 году, который был провозглашен Годом театра в России, ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало благотворительную поддержку еще двум учреждениям культуры Республики Дагестан: Русскому драматическому театру им. М. Горького компания помогла приобрести оргтехнику, необходимую для печати билетов на спектакли, и оказала помощь в приобретении грузового транспортного средства Кумыкскому музыкально-драматическому театру им. А. П. Салаватова.

Приобретенное оборудование поможет всем театрам в реализации новых творческих замыслов, поиску новых форм работы с аудиторией и даст импульс для дальнейшей созидательной работы.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспорт газа потребителям Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа РФ. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — более 11млрд куб. м. В составе компании 12 филиалов, в том числе 5 управлений магистральных газопроводов, Управление аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технический центр, Учебно-производственный центр.

На предприятии внедрены системы менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015 и менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001:2007. Коллектив насчитывает около 2 тыс. человек.

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