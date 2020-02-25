Проект постановления палаты о порядке рассмотрения проекта закона РФ о поправке к Конституции рассмотрел профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству А. Клишас.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству обсудил проект постановления Совета Федерации «О порядке рассмотрения проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

«Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование. Поэтому нам придется дважды голосовать за этот текст. То есть, текст поправки голосуется отдельно и отдельно голосуется закон в целом», — сказал Андрей Клишас.

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Сенатор отметил, что принято решение не вносить изменения в Регламент палаты, а урегулировать вопрос отдельным постановлением. Оно будет действовать до тех пор, пока не будет завершена парламентская процедура, связанная с рассмотрением.

В проекте постановления СФ отмечается, что ответственным за рассмотрение в палате проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции является Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Другие комитеты Совета Федерации являются соисполнителями.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова и Елена Афанасьева

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Алексей Александров и Людмила Нарусова

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству обобщает предложения комитетов Совета Федерации по проекту указанного закона и готовит заключение.

На заседании Совета Федерации рассматривается заключение Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы проекта указанного закона в случае его поступления в Совет Федерации. Членам Общественной палаты РФ предоставляется слово для выступления.

На заседание СФ по решению Совета палаты могут быть приглашены Уполномоченный по правам человека в РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Генеральный прокурор РФ и другие должностные лица.

По результатам обсуждения на голосование отдельно ставится вопрос об одобрении поправки к Конституции Российской Федерации и проекта Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в целом.

Председатель СФ направляет принятый Советом Федерации закон в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения.

Вопрос об установлении результатов рассмотрения указанного закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания СФ после рассмотрения ими этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации.

Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения этого закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ принимается большинством голосов от общего числа членов СФ.В случае, если указанный закон не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается.

Комитет СФ также рекомендовал палате одобрить изменения в законы о порядке выезда из РФ и въезда в РФ и статью 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай закон направлен на расширение перечня определяемых Правительством пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа, при въезде через которые иностранным гражданам оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.

В отношении территории ДФО расширяется возможность въезда по электронным визам помимо воздушных также через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска.

На заседании Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области избрана первым заместителем председателя Комитета СФ. Соответствующее решение подлежит утверждению на ближайшем заседании палаты. Первыми заместителями также являются Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики и Владимир Полетаев.

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