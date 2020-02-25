Российские тягачи на сжиженном природном газе будут перевозить гелий Амурского ГПЗ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 февраля 2020, 19:50

Серийное производство грузовиков организует ПАО «КАМАЗ».

«Газпром» создаст инфраструктуру для производства и заправки СПГ.

Первые 18 тягачей начнут работу в 2021 году.

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления взаимодействия «Газпрома» и предприятий «Ростеха». В частности, речь шла о перевозке жидкого гелия с Амурского газоперерабатывающего завода на экспорт через Логистический центр в Приморском крае.

В присутствии Алексея Миллера и Сергея Чемезова ООО «Газпром газэнергосеть гелий», ООО «Газпром газомоторное топливо» и ПАО «КАМАЗ» (входит в ГК «Ростех») подписали Соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, «Газпром газэнергосеть гелий» (уполномоченная компания по реализации инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров») планирует приобретать газомоторную технику для перевозки жидкого гелия. Для этих целей предусматривается использование магистральных тягачей на сжиженном природном газе (СПГ). Их серийное производство будет организовано на мощностях ПАО «КАМАЗ». Создание инфраструктуры для производства СПГ и заправки тягачей обеспечит «Газпром газомоторное топливо».

В развитие соглашения «Газпром газэнергосеть гелий» и «КАМАЗ» подписали План мероприятий (дорожную карту). Планируется, что первые 18 тягачей на СПГ для транспортировки гелия в специальных изотермических контейнерах будут поставлены в 2021 году.

Справка

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 «Газпром» и «Ростех» подписали Соглашение о сотрудничестве.

В числе направлений взаимодействия сторон: создание унифицированного газоперекачивающего агрегата мощностью 25 МВт и новых модификаций газотурбинных двигателей, организация производства оборудования для хранения, транспортировки и отгрузки сжиженного природного газа, разработка блочно-комплектных электростанций на базе дизельных и газопоршневых двигателей. Сотрудничество также направлено на расширение областей применения композиционных и других современных конструкционных материалов, цифровых технологий, решение задач технологического развития и импортозамещения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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