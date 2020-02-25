Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Терра Тех25.02.2020 12:54

Сотрудничество в области образовательных VR-технологий

ТЕРРА ТЕХ — дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологий виртуальной реальности в образовательный процесс. Стороны намерены совместно создавать VR-уроки по географии на основе данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов и вести мониторинг эффективности VR-обучения.

Дмитрий Земцов, проректор по развитию ДВФУ: «В России реализуется комплекс мероприятий по цифровой трансформации образования. ДВФУ, как крупнейший университет в восточной части страны, участвует в этих процессах. Технологии виртуальной реальности активно проникают во все сферы жизни человека. Наша задача — изучить потенциал и возможности VR-технологий в образовании. Вместе с коллегами из ТЕРРА ТЕХ мы проверим, как с помощью VR-обучения можно достичь дополнительных образовательных эффектов на примере уроков географии».

Университет совместно с партнерами уже проводил VR-уроки по физике в школах. Кроме того, на базе регионального центра Российской академии образования в ДВФУ открыта лаборатория педагогической психофизиологии. Ее специалисты оценивают преимущества и риски применения технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании, их влияние на когнитивные способности человека.

Работа приобретает особую важность в связи с планируемым введением в ЕГЭ ГИС-заданий. Исследования возможностей VR-разработок будут проходить в Центре компетенций НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» при Дальневосточном федеральном университете. Предполагается, что тестировать возможности VR-технологий будут с использованием разработанной ТЕРРА ТЕХ платформы виртуальной реальности ATLAS VR.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «В VR-платформе ATLAS VR по космическим стереоснимкам мы создаем цифровую копию реального мира, включая точные цифровые модели рельефа и местности. Природные системы во многом определяются именно рельефом, который, в свою очередь, влияет на климат, почву, растительность и животный мир. Посредством ATLAS VR вместе с коллегами из ДВФУ мы хотим показать взаимосвязь природных компонентов школьникам, заодно проверив, какое влияние оказывает на успеваемость преподавание учебных курсов с применением VR-технологий. Для решения этой задачи мы планируем подготовить тестовый учебный блок по физической географии, состоящий из лекционного и практического материала, в том числе в VR-формате».

Ранее на V Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке 4–6 сентября 2019 года, Дальневосточный федеральный университет и Госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение о создании исследовательско-образовательного и инжинирингового космического центра на острове Русский, чтобы расширить компетенции регионального дальневосточного центра дистанционного зондирования Земли и активнее применять результаты космической деятельности в экономике страны.

На базе первой в России Школы цифровой экономики ДВФУ открыта магистерская образовательная программа «Дистанционное зондирование Земли». Студенты смогут построить настоящий спутник и запустить его в космос. Программа реализуется в сотрудничестве с инновационными компаниями в области частного космоса, академическими институтами и госкорпорациями.

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