Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

По словам сенатора, на первый конкурс 2020 г. в период с 15 октября по 25 ноября было подано более 9300 проектов из всех субъектов Федерации, почти 8500 из них были допущены до участия в конкурсе. Проекты оценивали 598 экспертов из 65 регионов, было проведено 19414 экспертиз.

«Каждый проект оценивали минимум два эксперта, 2017 проектов из всех 85 регионов было предложено поддержать», — сообщил Валерий Рязанский.

В год 75-летия Великой Победы было поддержано 314 проектов на данную тему на сумму 763 млн руб.

Парламентарий отметил, что в год 75-летия Великой Победы было поддержано 314 проектов на данную тему на сумму 763 млн руб.

Законодатель сообщил, что на конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, молодёжных проектов, проектов в области науки, образования, культуры и искусства, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и др.

«Завтра стартует прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2020 года. Представить проекты можно будет до 31 марта 2020 года», — сказал Валерий Рязанский.

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