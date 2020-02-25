Транспортную доступность и модернизацию электросетевого комплекса Сахалинской области обсудил Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Комитет Совета Федерации по экономической политике обсудил вопрос о транспортной доступности и модернизации электросетевого комплекса Сахалинской области» в рамках Дней региона в СФ.

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В расширенном заседании Комитета СФ приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, заместитель Министра транспорта РФ Владимир Токарев, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, заместитель руководителя Федерального длорожного агентства Игорь Костюченко, Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев, заместитель генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГибро» Сергей Васильев, заместитель директора Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Ирина Маканова, делегация Сахалинской области во главе с губернатором Валерием Лимаренко. ЛимаренкоВалерий ИгоревичГубернатор Сахалинской области

Глава региона рассказал о социально-экономической ситуации в области, в том числе с транспортной доступностью. «Сахалинская область – богатейшая земля, там добывают газ, нефть, это большое будущее. Все, что производится, уходит на экспорт, это примерно 13 миллиардов долларов. Большие перспективы освоения шельфа. Но вопрос транспортной доступности – проблема, которая не дает развиваться нашей территории».

Сахалинская область – богатейшая земля, там добывают газ, нефть, это большое будущее

Валерий Лимаренко отметил, что перед регионом ставится задачи диверсификации экономики, развитие высоких технологий сначала в базовой нефтегазовой отрасли, а затем и других отраслях.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко затронул тему развития энергетики области. «Энергосистема Сахалина изолированная, у нас ет связи с энергосистемой РФ. Есть ряд проблем, в том числе несоответствие проектных параметров построенных воздушных линий электропередач реальным климатическим условиям».

По итогам обсуждения Комитет Совета Федерации подготовил рекомендации для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Сахалинской области». В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в 2020 году мероприятия по строительству новой искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Южно-Сахалинск в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Также Правительству предложено обеспечить принятие в федеральную собственность автомобильной дороги регионального значения Южно-Сахалинск-Оха в 2020 году с учетом последующего направления высвобождающихся средств бюджета Сахалинской области, связанных с эксплуатацией указанной автомобильной дороги, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в Сахалинской области.

Сенаторы рекомендовали Правительству рассмотреть предложения правительства Сахалинской области о включении мероприятий по реконструкции и строительству гидротехнических сооружений в морском порту Корсаков в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы».

При возможной корректировке федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов предложено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Сахалинской области в целях софинансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», реализуемых с участием публичного акционерного общества «Сахалинэнерго», являющегося подконтрольным обществом ПАО «РусГидро».

Андрей Кутепов и Валерий Лимаренко

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Комитет СФ также рекомендовал палате одобрить изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ об отмене плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием.

В обсуждении принял участие заместитель Министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он сообщил, что закон разработан в целях оптимизации деятельности по надзору за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства. Предусматривается отмена малоэффективных плановых проверок при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства.

Указанный вид надзора предполагает проведение мероприятий по контролю непосредственно в районах промысла. Однако постоянная смена дислокации судов на промысле и суровые погодные условия не позволяют обеспечить проведение плановых проверок непосредственно в районах промысла в соответствии с заранее составленными планами.

В качестве альтернативного механизма обеспечения необходимого уровня безопасности мореплавания Росрыболовство будет применять предусмотренные законодательством рейдовые обследования судов и внеплановые документарные и выездные проверки, а также будет ориентироваться на организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, сообщил Илья Шестаков.

Комитет СФ также в рамках заслушивания оскорпораций рассмотрел результаты деятельности ООО «ВЭБ инновации».

С докладом на эту тему выступил генеральный директор ООО «ВЭБ инновации» Олег Теплов.

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