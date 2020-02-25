Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное25.02.2020 10:27

Энергомаш подвел итоги 2019 года

В середине февраля 2020 года в НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялось общее собрание коллектива для подведения итогов деятельности в 2019 году и принятия планов на 2020 год.

«Вся наша деятельность — это постоянный процесс совершенствования и улучшения, без этого невозможно представить динамику развития НПО Энергомаш. В 2019 году сделано очень многое, но вместе с тем остались и нерешенные вопросы, которые необходимо решить для обеспечения устойчивой работы предприятия в текущем году, — сказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов. 2019 год был непростым, но вместе с тем, нам удалось обеспечить участие НПО Энергомаш во всех перспективных программах, которые позволяют полноценно загрузить предприятие на ближайшие годы».

Оценивая вклад НПО Энергомаш в мировой рынок космических услуг, Игорь Александрович напомнил, что в 2019 году в мире было совершено 102 космических пуска. При этом безоговорочное лидерство по количеству выполненных пусков занимают ракеты-носители семейства «Союз-2». В 25 пусках (24,5 % от всех мировых пусков) использовались двигатели разработки и производства предприятий, входящих в интегрированную структуру ракетного двигателестроения под руководством НПО Энергомаш. Наши ЖРД использовались в 18 российских пусках, 3 пусках с Гвианского космического центра и по 2 пуска ракетами Antares и Atlas-5.

НПО Энергомаш в 2019 году полностью выполнило свои обязательства перед заказчиками. В наступившем 2020 году все силы будут направлены на выполнение производственной программы, обеспечивающей выполнение запланированного объемов поставок двигателей и создания необходимого задела на 2021 год. Значительно меняется формат работы конструкторского бюро. Задачи, которые стоят перед предприятием, требуют от КБ создания новых элементов конструкций двигательных установок и активного освоения перспективных цифровых технологий. Кроме того, ключевыми вопросами 2020 года остаются: повышение эффективности авторского надзора и безусловное обеспечение директивных сроков выполнения госконтрактов.

Основными задачами в производственной деятельности на 2020 год также являются снижение себестоимость продукции, увеличение производительности труда и снижение затрат на брак.

«Мы будем продолжать работу по ключевым проектам. Работа по цифровой трансформации остается на первом месте. Поскольку мы убедились, что чем дальше реализуем этот проект, тем прозрачнее становится для оценок и анализа наша деятельность, отметил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, — Реконструкция испытательного комплекса — один из важных проектов в этом году, также как развитие современных технологий и совершенствование системы управления. Кроме того, важнейшей задачей является создание всех необходимых условий для существенного повышения производительности труда. Тот потенциал, которым обладает предприятие: конструкторский, технологический, но самое главное — человеческий — поможет нам выполнить все поставленные задачи».

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