Ю. Архаров: Сахалинская область имеет важнейшее значение для страны с геополитической, стратегической и экономической точек зрения

Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии Дней Сахалинской области в Совете Федерации сенатор рассказал о регионе, который он представляет в верхней палате парламента.

В преддверии проведения Дней Сахалинской области в Совете Федерации член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области рассказал об этом регионе.

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Сенатор напомнил, что в России выстраивается система стратегического планирования — как на федеральном, так и на региональном уровнях. «Основной документ — Стратегия пространственного развития Российской Федерации, а для нашего региона, в первую очередь, это Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы», — сказал парламентарий.

По словам Юрия Архарова, Сахалинская область для страны имеет не только исключительное значение с геополитической, стратегической и экономической точек зрения, но и является жемчужиной России.

Ключевую роль в экономике региона играет нефтегазовый сектор, на долю которого в структуре валового регионального продукта приходится более 65 проц. «Потенциал в этом секторе огромен, учитывая разведываемые запасы углеводородов на шельфах Сахалина и Курильских островов», — отметил сенатор.

«Что касается вылова рыбы и морепродуктов, то хотя он за 2019 год составил более 655 тысяч тонн, это явно не предел, и в ближайшие годы можно почти удвоить уловы», — считает парламентарий.

Юрий Архаров сообщил, что в области созданы территории опережающего социально-экономического развития. Среди них — «Горный воздух» — лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока, ТОР «Южная» специализируется на растениеводстве и животноводстве, складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности, рыболовстве и рыбоводстве, ТОР «Курилы» осуществляет добычу и переработку водных биологических ресурсов, на Шикотане активно развивается рыбопереработка.

В Сахалинской области созданы территории опережающего социально-экономического развития

Кроме того, в Корсаковском и Углегорском районах действует режим «Свободного порта Владивосток» — территории с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.

Среди основных стратегических проектов, которые в ближайшей перспективе будут реализованы, сенатор назвал логистический технопарк с ежегодным грузооборотом на 36 млн тонн, международный авиационный хаб, индустриальный парк в Южно-Сахалинске, индустриальные парки для строительной отрасли в Корсаковском районе, лесопереработки на территории Тымовского района, медицинский кластер в Южно-Сахалинске, инновационно-технологический кластер, проект малотоннажного производства сжиженного природного газа.

«За счёт этого будет модернизирован электросетевой комплекс, промышленное и обрабатывающее производство, жилищно-коммунальное хозяйство», — сказал Юрий Архаров. «Указанные проекты придадут импульс экономике региона, позволят её диверсифицировать и откроют новые возможности для кооперации, поскольку регион попадает в зону эффективной логистики. Такие масштабные проекты, как туристический кластер на Курильских островах, позволят Сахалинской области выйти на туристический рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Парламентарий напомнил, что область находится на перекрёстке оживлённых торговых путей. Необходимо использовать выгоды географического положения, считает сенатор. «Сегодня по Северному морскому пути перевозят 20 миллионов тонн грузов. В ближайшую пятилетку ожидается увеличение грузооборота в четыре-пять раз. Сахалин – удобная точка для перегрузки судов, направляющихся в страны Юго-Восточной Азии».

Юрий Архаров подчеркнул, что одна из самых амбициозных задач — строительство железнодорожного моста на Сахалин. Это приведет к развитию юга Сахалина и севера Хабаровского края.

Законодатель добавил, что развитие экономики региона невозможно без опоры на человеческий капитал. «Поэтому сохранение и преумножение населения Сахалинской области, создание социальной инфраструктуры и условий для достойной жизни граждан – среди основных направлений деятельности региональной власти».

Сенатор отметил важную роль малого и среднего бизнеса, частно-муниципального партнёрства, поддержки молодёжного предпринимательства в регионе.

Юрий Архаров также сообщил, что в 2019 г. улучшили своё материальное положение 25 тыс. сахалинцев, при этом доля малоимущих сократилась с 9,7 проц. до 4,3 проц.

Коснувшись темы здравоохранения, парламентарий отметил, что это безусловный приоритет развития области. В регионе активно реализуется программа привлечения врачей. Ее участники получают «подъёмные» средства – от 1,45 млн руб. до 2,6 млн руб. в зависимости от района проживания, единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилья, компенсацию расходов на оплату аренды. Меры социальной поддержки оказываются также медицинским работникам среднего звена, студентам-целевикам, ординаторам.

Сахалинская область – уникальный регион, единственный в Российской Федерации, полностью расположенный на островах. «Наша главная задача — чтобы Сахалин стал локомотивом развития производительных сил Дальнего Востока, и у нас есть все возможности для этого», — сказал сенатор.

«На расстоянии 10 тысяч километров от столицы, там, где сходятся воды Охотского, Японского морей и Тихого океана, издавна живут люди, строятся города, развивается экономика, культура и спорт», — подчеркнул Юрий Архаров.

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