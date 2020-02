E. Levits: Latvija turpina atbalstīt Ukrainas teritoriālo integritāti un reformu procesus

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Dmitro Razumkovu (H. E. Mr Dmytro Razumkov), pārrunājot plašu jautājumu loku. D. Razumkovs pauda gandarījumu, ka pirmā oficiālā ārvalstu vizīte ir Latvijā, “turpinot tradīciju, ka arī jaunais Ukrainas prezidents savā pirmajā vizītē devās uz Latviju”. Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs pauda pateicību Latvijai par lielisko sadarbību gan divpusējo attiecību, gan starptautiskā līmenī: “Es saku paldies Latvijai gan par palīdzību Ukrainas karā cietušajiem bērniem, gan par mūsu karavīru un politieslodzīto rehabilitāciju. Tāpat par atbalstu mūsu valsts teritoriālajai integritātei, par lieliskajiem kontaktiem starp abu valstu prezidentiem, parlamentiem, valdībām, kā arī starptautisko organizāciju – ES, EDSO, ANO – ietvaros. Latvija ir īsts, pastāvīgs un patiess draugs.” Valsts prezidents uzsvēra, ka starptautisko tiesību ievērošana ir viens no Latvijas ārpolitikas pamatprincipiem. Šajā kontekstā arī pieminams ir atgādinājums starptautiskajai sabiedrībai, ja starptautiskās tiesības tiek pārkāptas, kā tas bija Krimas okupācijas un Donbasa situācijas dēļ, sacīja Valsts prezidents. E. Levits pauda cerību uz tādu nākamo t. s. Normandijas formāta sarunu rezultātu, kas netiks izdarīts, neievērojot Ukrainas intereses. E. Levits akcentēja, ka Latvija ir arī aktīva ES Austrumu partnerības politikas formulētāja un īstenotāja, un būtiska tālākai ES Austrumu partnerības politikas attīstībai ir š. g. vasarā gaidāmā galotņu sanāksme, kas definēs tālākos soļus ar katru no ES Austrumu partnerības valstīm. Tāpat sarunā tika apspriesta NATO un Ukrainas sadarbība. “Ukrainas virzība uz NATO un ES Austrumu politikas īstenošanu ir nemainīga. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka mēs, kopā sadarbojoties, aizstāvam demokrātijas un cilvēktiesību vērtības,” uzsvēra D. Razumkovs. Abas puses sarunā skāra divpusējo ekonomisko un tirdzniecības attiecību jautājumus, kā arī Latvijas un Ukrainas sadarbību tieslietu jomā. Tika atzīmēts, ka Latvijas pieredze tieslietu sistēmas transformācijā ir ļoti noderīga Ukrainai.

Source: President of Latvia in Latvian