А. Широков сообщил о своей работе в качестве представителя СФ в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики

Source: Russia – Council of the Federation

Полный текст отчета опубликован на официальном сайте Совета Федерации.

Полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области проинформировал о своей работе за 2019 г.

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По его словам, в отчетный период его деятельность определялась актуальным содержанием государственной региональной политики. Структурно работа строилась путем взаимодействия полномочного представителя с федеральными органами исполнительной власти, общественными объединениями.

Анатолий Широков сообщил, что Распоряжением Правительства РФ как полномочный представитель Совета Федерации был включен в Правительственную комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Основными субъектами прямого и активного взаимодействия полномочного представителя Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики в 2019 году стали: полномочное представительство Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и учрежденное им АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ряд других федеральных органов исполнительной власти.

Важными темами своей работы Анатолий Широков назвал развитие топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока, Сибири и Арктики, развитие внутреннего и внешнего туризма в дальневосточном макрорегионе.

Сенатор также отметил, что организована работа по налаживанию взаимодействия с общественными объединениями и некоммерческими организациями.

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