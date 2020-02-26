Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с выпускниками проекта «Школа парламентаризма», реализуемого в Кировской области.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел встречу в Совете Федерации с выпускниками молодежного образовательного проекта «Школа парламентаризма».

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В ходе беседы сенатора со студентами, приехавшими из Кировской области, обсуждались актуальные вопросы участия юного поколения в осуществлении государственной молодежной политики в регионах.

В. Тимченко встретился с выпускниками проекта «Школа парламентаризма», реализуемого в Кировской области

Законодатель отметил, что образовательный проект «Школа парламентаризма» реализуется в регионе уже четвертый год. В его рамках ведется активная просветительская работа, студенты знакомятся с основными направлениями деятельности Совета Федерации и вопросами реализации молодежной и кадровой политики государства.

«Безусловно, в таких проектах главное для нас – повышение уровня правовой культуры молодежи и предоставление возможности обучаться в качестве помощников депутатов, включаться в разработку и реализацию социально значимых инициатив. Уверен, что новые знания и навыки помогут вам эффективно принимать участие в общественно-политической жизни региона сегодня и при желании успешно строить политическую карьеру в будущем», — обратился к молодым кировчанам Вячеслав Тимченко.

В. Тимченко встретился с выпускниками проекта «Школа парламентаризма», реализуемого в Кировской области

В этот же день для выпускников образовательного проекта была организована экскурсия в Совете Федерации. Они также присутствовали на 475-м заседании верхней палаты парламента.

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