В Совете Федерации проходит 475-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Запланированы выступления губернатора Сахалинской области В. Лимаренко и председателя Сахалинской областной Думы А. Хапочкина.

Парламентариям предстоит одобрить ратификации соглашения между правительствами России и Сирии о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.

В повестке дня — проект постановления Совета Федерации «О порядке рассмотрения проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», а также Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Члены Совета Федерации рассмотрят законы о бесплатном горячем питании для школьников младших классов (субъектами права законодательной инициативы выступили Председатель СФ В. Матвиенко и ряд членов ГД), о расширении программы материнского капитала на рождение первого ребенка, об увеличении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, о совершенствовании законодательного регулирования порядка предоставления информации, содержащейся в банках данных о гражданах (субъектами права законодательной инициативы выступили члены СФ Л. Бокова, А. Кутепов, А. Кондратенко, А. Кондратьев, депутат ГД В. Евланов, а также Д. Азаров в период исполнения им полномочий члена Совета Федерации).

Запланировано выступление президента публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаила Осеевского. Он расскажет о роли ПАО «Ростелеком» в реализации национального проекта «Цифровая экономика».

В ходе «Часа субъекта РФ» перед сенаторами выступят губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Будут заслушаны отчеты руководителей временных комиссий палаты по мониторингу экономического развития, по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ, а также информация о работе полномочных представителей СФ в Министерстве юстиции РФ, в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири, Арктики и по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

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