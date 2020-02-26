Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации заинтересован в оперативном исполнении всех поручений Президента РФ, отметила вице-спикер СФ.

На 475-м заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала».

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Как отметила заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области закон направлен на исполнение поручений Президента РФ и содержит беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми и стимулированию рождаемости. Уже с 1 января текущего года семьи, где родился первый ребенок, должны получить более 466 тысяч рублей, при рождении второго – материнский капитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит более 616 тысяч рублей.

Совет Федерации заинтересован в укреплении и защите традиционных семейных ценностей

«Значимым решением стало продление действия программы на шесть лет, упрощение процедуры оформления материнского капитала», — отметила вице-спикер СФ.

«Благодаря внесенным изменениям, семьи получат возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности таких, как строительство или реконструкция жилых домов, в том числе на садовых земельных участках. Все новации позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка», — сказала Галина Карелова.

«Совет Федерации заинтересован в оперативном выполнении поручений Президента РФ, укреплении и защите традиционных семейных ценностей», — подчеркнула вице-спикер СФ.

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