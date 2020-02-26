Source: Russia – Council of the Federation

На заседании палаты сенатор рассказала о деятельности за 2029 год.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области представила на заседании палаты отчет Временной комиссии о работе за 2029 год.

Смотрите также

Сенатор отметила, что Временная комиссия была создана 30 марта 2016 года. «Постановлением СФ срок работы нашей комиссии продлен до 2022 года, и это дало нам возможность завершить работу над пакетом законопроектов и реализовать поставленные Советом Федерации задачи».

Елена Мизулина сообщила, что за отчетный период Временная комиссия собрала более 1500 законодательных предложений о поправках в Семейный кодекс, провела работу по мониторингу состояния семейного законодательства, проанализировала 280 правовых актов, из них боле двухсот нормативных правовых актов. Собраны статистические данные из официальных источников и независимого мониторинга, который проводили родительские организации. Проведено 18 парламентских слушаний и «круглых столов».

Сенатор также рассказала о готовящихся законопроектах.

«Совет Федерации с созданием Временной комиссии переломил существующую на уровне весьма влиятельных юридических элит тенденцию к упразднению Семейного кодекса и превращению его просто в часть Гражданского кодекса», — подчеркнула Елена Мизулина.

MIL OSI