И. Умаханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Е. Кошербаевым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе встречи была затронута тема гармонизации законодательства двух стран, законодательного сопровождения торгово-экономического сотрудничества.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель российской части Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым.

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В беседе приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, заместитель сопредседателя от российской части Комиссии Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и член Комитета СФ по международным делам, член российской части Комиссии Олег Морозов. МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан

Говоря о двусторонних отношениях России и Казахстана, Ильяс Умаханов отметил существенную роль работы Посольства Республики Казахстан в РФ. «Это касается не только межгосударственных, но в том числе и межпарламентских отношений». Сенатор выразил надежду, что эта добрая традиция будет продолжена.

Встреча И. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым

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Встреча И. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым

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Виктор Бондарев и Ильяс Умаханов

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Ильяс Умаханов

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Встреча И. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым

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Встреча И. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым

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Олег Морозов

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Ермек Кошербаев

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Встреча И. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым

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Встреча И. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым

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Ермек Кошербаев отметил существование доверительных отношений между казахстанской и российской сторонами, в том числе между парламентами Казахстана и России.

Он поднял вопрос активизации экономических связей. «Ситуация такова, что президенты сняли многие барьеры, формируется единое экономическое пространство, и задача Посольства — помочь нашему бизнесу осознать, что необходимо для России, и подтягиваться до уровня требований, которые сегодня предъявляет российский рынок».

В ходе встречи была затронута тема гармонизации законодательства двух стран, законодательного сопровождения торгово-экономического сотрудничества.

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