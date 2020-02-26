Source: Russia Federal Space

#Гонец26.02.2020 15:23

Круглый стол «Совершенствование законодательства в сфере космического права»

В Московском финансово-юридическом университете 25 февраля 2020 года состоялся круглый стол на тему: «Совершенствование законодательства в сфере космического права в Российской Федерации». Мероприятие было организовано МФЮА и Спутниковой системой «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Основной тематикой круглого стола стали актуальные вопросы законодательного регулирования в сфере спутниковых систем связи, беспилотных летательных аппаратов и роботизированной техники. В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, НТИ «Агентство стратегических инициатив», федеральных органов исполнительной власти, ведомств и организаций, заинтересованных в совершенствовании законодательства в данной сфере, ученые и юристы.

С приветственными словами к участникам выступили ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

С докладами на круглом столе выступили генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков, директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович, начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Федерального агентства по рыболовству Максим Третьяков, ведущий специалист Инфраструктурного центра «Аэронет» Национальной технологической инициативы Агентства стратегических инициатив Роман Жиц, президент Международной академии космического права Артём Бондаренко, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Игорь Черных.

Денис Кравченко выступил с докладом «Развитие законодательства в сфере космического права в Российской Федерации», где отметил важность данной тематики в общей структуре деятельности законодательной власти Российской Федерации и описал основные направления работ по регулированию данной сферы.

Павел Черенков в своем докладе «Недалекое будущее космоса» затронул активно развивающиеся сферы космической отрасли, где происходят быстрые изменения, требующие внимания со стороны законодательства, в том числе имеющие отношение к системе подвижной спутниковой связи «Гонец» текущего и перспективного поколений.

Он, в частности, отметил: «Спутниковая связь относится к высокотехнологичному сегменту, где часто происходят технологические прорывы, что ведет к возникновению новых продуктов и услуг. Это, в свою очередь, требует изменения руководящих нормативных актов, причем имеющих отношение не только к деятельности операторов спутниковой связи, но и к отраслям где используются их услуги. Поэтому совершенствование законодательства в этой сфере — закономерный процесс, в котором участвуют представители законодательной и исполнительной власти совместно с операторами и потребителей услуг».

С целью привлечения внимания молодежи и профессиональных сообществ к международному космическому праву и защите интересов России в сфере космоса и космических технологий на круглом столе прошло обсуждение международного опыта правового регулирования в соответствующих областях и применения действующих норм на практике.

Мероприятие стало интересной площадкой для совместной работы законодателей и представителей заинтересованных участников рынка по совершенствованию законодательства в сфере спутниковой связи в различных аспектах ее применения. Результатом станут также совместные предложения по внесению изменений в некоторые действующие нормативные акты Российской Федерации.

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