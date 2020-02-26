О резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: Когда Вы звонили последний раз судьям?

В.Путин: ???

А.Ванденко: Судьям когда Вы в последний раз звонили?

В.Путин: Судьям я вообще не звоню никогда. С судьями я встречаюсь время от времени, с моими бывшими однокурсниками по университету. Там много судей.

А.Ванденко: А те, которые при должности?

В.Путин: Есть люди, которые при должности. Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами.

А.Ванденко: С кем?

В.Путин: Как со своими универсантами.

А.Ванденко: Есть такое слово?

В.Путин: Ну, я его придумал, будем считать.

А.Ванденко: Знаете, какое самое резонансное дело 2019 года?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: Иван Голунов.

В.Путин: Да, слышал.

А.Ванденко: И оно резонансным стало в том числе потому, что активная часть общества оказалась недовольна тем, как поступили с этим молодым человеком, журналистом.

В.Путин: Чего ж хорошего, конечно.

А.Ванденко: Так бы его тоже, как Вы говорите, побрили бы, скорее всего.

В.Путин: Да, но этого не случилось.

А.Ванденко: Не случилось, потому что люди вмешались.

В.Путин: Хорошо, очень хорошо.

А.Ванденко: Это единственный способ воздействия на правосудие?

В.Путин: Вы понимаете, что я хочу сказать: вмешательство людей сегодня…

А.Ванденко: Да.

В.Путин: …в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо.

Там, по-моему, сейчас…

А.Ванденко: Пять человек задержано…

В.Путин: Ситуация развивается просто, работают правоохранительные органы.

А.Ванденко: Хотелось бы найти заказчиков этой истории.

В.Путин: Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан.

Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали их естественным путём в рамках действующего закона?

Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.

А.Ванденко: Константина Котова тоже… Дело его пересматривается, Конституционный Суд распорядился… После того как к Вам обратились, персонально обратились с этим вопросом, после пресс-конференции, процесс пошёл. То есть получается, что всё-таки личное участие Президента, «ручное управление» имеет значение.

В.Путин: Получается так, что Президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике.

А.Ванденко: Понимаете, получается по факту, я Вам скажу, оправдательные приговоры в 2018 году – 0,23 процента.

В.Путин: Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного населения?

А.Ванденко: Не знаю.

В.Путин: Оно уменьшилось ровно в два раза.

А.Ванденко: Тюремное население – это те, кто сидят?

В.Путин: Кто сидят, да. Ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле.

Это происходит постепенно в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые и так далее. В два раза уменьшилось.

А.Ванденко: Вы прекрасно знаете, не мне Вам объяснять, что есть какие-то резонансные истории…

В.Путин: Бывает.

А.Ванденко: Которые отражаются – просто по одному факту…

В.Путин: Я понимаю…

А.Ванденко: Судят обо всём.

Дело Серебренникова, например. Ну сколько уже, сколько можно? И Вы сейчас опять скажете: это дело суда.

В.Путин: Конечно.

А.Ванденко: Уже там подписывались и расписывались.

В.Путин: Кто подписывался и расписывался?

А.Ванденко: Люди, которые имеют вес в обществе, с именем, за него.

В.Путин: Андрей, послушайте меня! Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно. Думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но всё-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания.

А.Ванденко: Не менее резонансная история была с этими летними выступлениями в Москве…

В.Путин: Да.

А.Ванденко: Когда бутылка…

В.Путин: Каждый может…

А.Ванденко: Которая в Вашей интерпретации превратилась уже сразу во что-то…

Ну, бросили бутылку. Вы параллель проводите сразу с Парижем, Гонконгом.

В.Путин: Нельзя допускать.

Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона.

А.Ванденко: И Росгвардия – что ж они у нас такие ранимые, трепетные?

В.Путин: Они и ранимые, и трепетные. Они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того, они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях.

А кто-то в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей.

Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это знаете как можно разбалансировать ситуацию в стране – мало не покажется. С этим не шутят.

А.Ванденко: Но когда дубинкой тоже молотят граждан, знаете…

В.Путин: Дубинкой просто так никто не молотит…

А.Ванденко: Владимир Владимирович!

В.Путин: Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.

А.Ванденко: Посмотрите видео.

В.Путин: Да я верю.

А.Ванденко: Как женщине под рёбра, а потом не находят, кто это, где он, что он…

В.Путин: Речь наверняка идёт о так называемых несанкционированных акциях.

А.Ванденко: Да.

В.Путин: Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения.

Ведь понимаете, интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, они же придут, где бы вы ни были. Где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать своё недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Так?

А.Ванденко: Так.

В.Путин: Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом чтобы Вы меня об этом спросили. В этом смысл. Другого смысла нет.

Показать, что они такие герои и с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и управления. Ругать власть, для того чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.

А.Ванденко: Как там… На то и мыши, чтобы кот не дремал.

В.Путин: Правильно. Это хорошо, но этого недостаточно, для того чтобы эффективно развивать страну.

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