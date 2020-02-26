О 17-м заседании Белорусско-Германской рабочей группы по торговле и инвестициям

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26-02-2020

26 февраля 2020 г. в г. Лейпциге (федеральная земля Саксония) состоялось 17-е заседание Белорусско-Германской рабочей группы по торговле и инвестициям.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель Министра иностранных дел Евгений Шестаков. В ее состав вошли также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко, представители Министерства иностранных дел, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, Белорусской универсальной товарной биржи, свободной экономической зоны «Брест», ОАО «АСБ Беларусбанк», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».

В состав германской делегации под руководством директора департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Экхарда Франца вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике Беларусь Манфред Хутерер, представители Восточного комитета германской экономики – Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Германского энергетического агентства (DENA), Германской экономической группы в Беларуси, Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь.

Повестка дня охватывала широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в области логистики, банковско-кредитной сфере, организации программ повышения квалификации для белорусских специалистов в ФРГ.

В ходе заседания обсуждены перспективы наращивания белорусско-германского товарооборота, расширения присутствия германского бизнеса в Беларуси, в том числе в зонах с преференциальным инвестиционным режимом.

Особое внимание уделено перспективам активизации сотрудничества компаний двух стран в области информационных технологий с акцентом на использование возможностей Парка высоких технологий.

Дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству в сфере энергетики, включая обмен опытом по вопросам энергоэффективности.

Члены белорусской делегации подробно информировали германских коллег о системных шагах Правительства Республики Беларуси по совершенствованию инвестиционного климата в стране.

Стороны констатировали наличие существенного потенциала для дальнейшего наращивания взаимной торговли, в том числе за счет реализации в Беларуси новых инвестиционных проектов с участием германского бизнеса.

Белорусская делегация представила также приоритеты председательства нашей страны в ЕАЭС в 2020 году.

В тот же день состоялось очередное заседание Делового совета «Беларусь-Саксония», созданного в 2009 году совместно БелТПП и Промышленно-торговой палатой г. Лейпцига.

По предложению германской стороны белорусская делегация посетила расположенное в Саксонии производство одного из ведущих автомобильных концернов Германии «БМВ», где ознакомилась с современными технологиями производства автомобилей с гибридным приводом и электромобилей.

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