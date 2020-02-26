Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное26.02.2020 09:20

Перспективы государственно-частного партнерства в освоении космоса

Руководство Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приняло участие в заседании круглого стола «Развитие государственно-частного партнерства в области космической деятельности», прошедшего на базе Воронежского государственного технического университета.

В мероприятии приняли участие представители Роскосмоса, Правительства Воронежской области, Министерства науки и высшего образования РФ, Объединенной ракетно-космической корпорации, Военмеха, Концерна «Созвездие», Корпорации НПО «РИФ» и ряда частных российских компаний, ориентированных на проекты в области создания ракетно-космической техники.

Представители предприятий и вузов обсудили возможные направления и формы сотрудничества государственных структур и частного бизнеса в реализации наукоемких проектов по освоению космического пространства.

В своем выступлении исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр Блошенко рассказал о современной линейке отечественных космических средств выведения и перспективах ее развития. Он подчеркнул важную роль Воронежского центра ракетного двигателестроения в разработке новых кислородно-метановых двигателей, которые необходимы для создания конкурентоспособных ракет-носителей с высоким уровнем автоматизации подготовки к запуску, надежности и энергоэффективности. С учетом перспектив их использования в многоразовых ракетно-космических комплексах, а также все большей востребованности на рынке ракет сверхлегкого класса перед частными компаниями открываются новые возможности взаимодействия с традиционными изготовителями ракетно-космической техники.

Одной из тем обсуждения стало совершенствование образовательного процесса в вузах. Исполнительный директор КБХА Сергей Ковалев: «В настоящее время уже активно идет подготовка дорожной карты сотрудничества нашего предприятия с вузами Воронежа. Мы хорошо понимаем, какие специалисты будут востребованы у нас в производстве в ближайшие 5-7 лет: инженеры-конструкторы, технологи, программисты. Интерес, безусловно, будут представлять и рабочие специальности, связанные с эксплуатацией высокоавтоматизированного оборудования с программным управлением, а также такие направления, как „Металлургия“, „Химия“ — все, что связано с новыми технологиями, которые в настоящее время начинают широко применяться в рамках стратегии „Индустрия 4.0“ в промышленности, и, в частности, в ракетно-космической отрасли.Мы планируем развивать базовую кафедру ВГТУ при нашем предприятии, а также шире обеспечивать присутствие наших специалистов в качестве преподавателей. Есть заинтересованность в расширении программы целевого набора и создании совместно с ВГТУ специальных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров».

По завершении круглого стола делегация специалистов Госкорпорации «Роскосмос» посетила цеха Воронежского центра ракетного двигателестроения, где ознакомилась с оборудованием и технологиями, применяемыми при изготовлении серийных ракетных двигателей, а также научно-производственными возможностями предприятия для создания кислородно-метановых двигателей и других видов перспективной техники.

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