Председатель СФ В. Матвиенко приняла участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия выступил Президент России В. Путин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В ходе мероприятия выступил Президент России Владимир Путин.

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«Государство намерено и впредь уделять вопросам социальной поддержки, ресурсному обеспечению деятельности МВД необходимое внимание. В целом рассчитываю, что сотрудники МВД будут наращивать результативность работы по всем обозначенным направлениям», — сказал Президент России.

С основным докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Участники мероприятия подвели итоги работы органов внутренних дел за 2019 год, определили задачи по разным направлениям оперативно-служебной деятельности на 2020 год.

В мероприятии приняли участие руководители законодательных, исполнительных и судебных органов власти.

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