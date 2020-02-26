Россияне завоевали четыре награды в первый медальный день Чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия

Source: Russia Ministry of Sport

25 февраля в польском Вроцлаве разыграны первые четыре комплекта наград Чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Россияне выиграли две золотые и две серебряные медали.

Ольга Степанова завоевала титул чемпионки Европы в личном зачёте в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени. Кроме того, Ольга Степанова вместе с Юлией Эйдензон и Ириной Измалковой выиграли «серебро» в командном зачёте.

Михаил Азаренко, Владислав Щепоткин и Владислав Прянишков победили в турнире по стрельбе по движущейся мишени среди мужских команд. Михаил Азаренко стал также серебряным призёром в личном зачёте в этой дисциплине.

Одновременно во Вроцлаве стартовало Первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях юниоров в первый медальный день разыграно три комплекта наград. Россияне выиграли одно «золото» и две «бронзы».

Дарья Сироткина и Кирилл Михайлют победили в олимпийской дисциплине «стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные пары», а Надежда Колода и Александр Кондрашин в этой дисциплине стали бронзовыми призёрами. Вторую бронзовую медаль в актив юниорской сборной России внёс Григорий Шмаков, ставший третьим в личном зачёте по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Чемпионат и Первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия продлятся до 1 марта. В соревнованиях участвуют спортсмены из 45 стран.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских стрелков и их тренеров с первыми наградами Чемпионата и Первенства Европы и желает новых спортивных достижений и успешных выступлений!

Фото: Стрелковый союз России

Пресс-служба Минспорта России

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