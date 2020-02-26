«Ростелеком» бессрочно предоставит всем ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам бесплатную стационарную телефонную связь

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступил президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В Совете Федерации выступил президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. Он рассказал о роли компании в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Михаил Осеевский отметил, что компания «Ростелеком» — важный партнёр государства в реализации национальной программы. «В части создания цифровой инфраструктуры компания назначена Правительством России «центром компетенций». По двум другим направлениям – информационная безопасность и государственное управление – «Ростелеком» выступает одним из ключевых соисполнителей».

Смотрите также

В последние годы реализованы масштабные проекты, которые имеют мультипликативный эффект, рассказал глава «Ростелекома». Это подключение к интернету медицинских учреждений, социально значимых объектов, школ, ФАПов, подразделений МЧС, а также малых сельских населённых пунктов.

Также компания развивает такие сквозные технологии и инновационные проекты, которые лежат в основе проекта «Цифровая экономика» — услуги дата-центров и сервисов облачных вычислений, индустриальный интернет вещей, «умные города», многие другие.

Отдельные важные направления деятельности связаны с обеспечением функционирования портала госуслуг, реализацией проектов по цифровизации министерств и ведомств, обеспечением кибербезопасности.

Глава компании рассказал, что в год 75-летия Великой Победы «Ростелеком» решил с 1 мая 2020 года бессрочно предоставить бесплатную возможность пользоваться услугами стационарной телефонной связи всем ветеранам Великой Отечественной войны, а также блокадникам города Санкт-Петербурга.

Михаил Осеевский попросил субъекты Федерации оказать помощь в верификации списков всех ветеранов войны и блокадников.

В свою очередь Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила роль компании в развитии регионов страны. «Сегодня телекоммуникации становятся новой кровеносной системой экономики, что, безусловно, накладывает на вас очень высокую ответственность. «Ростелекому» предстоит провести масштабную работу в рамках реализации проекта «Доступный интернет», который инициировал Президент России в Послании Федеральному Собранию».

Совет Федерации всегда будет активным сторонником цифровизации, подчеркнула глава верхней палаты. «Сенаторам принадлежит немало уже принятых законодательных инициатив в этой сфере. Понятно, что для их эффективной реализации необходим постоянный диалог с флагманом телекоммуникационной отрасли, которым является «Ростелеком».

Значимым шагом в укреплении такого взаимодействия стало подписание в октябре прошлого года меморандума о сотрудничестве между Советом Федерации и «Ростелекомом», напомнила Валентина Матвиенко. Тогда же прошло заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Его итогом стали конкретные предложения по развитию «умных городов», «цифровых регионов».

«Создание таких систем, безусловно, должно осуществляться преимущественно на базе российского программного обеспечения и оборудования, о чём также говорил глава государства в своём Послании». Валентина Матвиенко предложила совместно подумать о правовом закреплении приоритета использования отечественной продукции в этой сфере.

Каждый гражданин России должен иметь качественный бесперебойный доступ в Интернет вне зависимости от региона проживания, сказала глава СФ. «Это важнейший элемент стандарта благополучия, в современном мире доступ к цифровым сервисам становится одним из ключевых показателей качества жизни. Мы приветствуем большую работу, которую ведёт «Ростелеком» в этом направлении».

Сегодня на создание условий для доступа граждан и социальных организаций к цифровым технологиям государством направляются значительные средства. «И они должны расходоваться эффективно. Такой результат часто зависит от взаимодействия всех участников процесса».

К сожалению, нужно признать, что здесь пока не всё гладко. «Один только пример. За последние два года «Ростелекомом» проведена значительная работа по подключению медицинских организаций к сети Интернет. Но возникла проблема эффективного использования медиками предоставленных возможностей. Это связано с отсутствием необходимого оборудования, дефицитом кадров. Проблему нужно решать комплексно».

Ещё более острой является проблема использования интернета фельдшерскими пунктами. «Многие из них не оборудованы даже компьютерами. В результате расходуются немалые средства, а реальной цифровизации социальных учреждений не происходит».

Одна из тем, которой сенаторы традиционно уделяют пристальное внимание, – это цифровое телевидение, сказала глава СФ. «В прошлом году был завершён поэтапный переход на цифровую трансляцию бесплатных обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплексов. Мы добились того, что сегодня цифровая эфирная телевизионная сеть России является одной из крупнейших в мире. Могу сказать, что, благодаря, в том числе, и деятельности «Ростелекома», переход на цифру в целом прошел успешно. Оперативно произошла замена оборудования. Почти сто процентов населения страны получили возможность принимать 20 цифровых телеканалов. Кроме того, жители отдалённых населенных пунктов, не охваченных цифровым вещанием, могут теперь бесплатно смотреть федеральные телеканалы через сети спутниковой связи».

По словам Валентины Матвиенко, в настоящее время рассматриваются законопроекты об обеспечении трансляции федеральных общедоступных телеканалов в интернете. «Принятие этих документов создаст условия для развития регионального мультиплекса. Здесь мы также рассчитываем на тесное взаимодействие с «Ростелекомом».

Глава компании также ответил на вопросы сенаторов, связанных с обеспечением качественной и надежной связи в субъектах Федерации.

MIL OSI