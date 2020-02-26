Совет Федерации одобрил закон о бесплатном горячем детском питании младших школьников

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.

На 475-м заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Законопроект был внесен в Государственную Думу в сентябре прошлого года, его авторами выступили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а также ряд депутатов нижней палаты парламента.

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Сенатор напомнил, что в январе этого года в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием.

Сенатор подчеркнул, что в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» вносятся изменения, направленные на законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, в том числе питания детей, а также отдельных групп населения. Вводятся такие понятия, как здоровое питание, горячее питание, потребительские свойства пищевой продукции, сортность, физиологическая потребность в пищевых продуктах.

Закон устанавливает принципы здорового питания, которые включают в себя, в частности, обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов по отношению к экономическим интересам субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов. Также указывается на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых продуктов, исключение использования фальсификатов.

Алексей Майоров обратил внимание на положение об обращении пищевых продуктов, материалов и изделий, обеспечении их качества и безопасности, устанавливается обязанность предоставлять информацию о качестве и безопасности такой продукции, а также уточняются полномочия органов государственной власти в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Закон предусматривает организацию обеспечения детей качественным, безопасным и здоровым (в том числе горячим) питанием. Прописана обязанность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха и оздоровления детей обеспечивать горячее питание детей дошкольного и школьного возраста с учетом норм национального законодательства.

Федеральный закон дополняется также главой, где определяются особенности обеспечения качественным, безопасным и здоровым питанием отдельных категорий граждан (пациентов медицинских организаций, лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – получателей социальных услуг в стационарной форме, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

В статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вносятся корреспондирующие изменения, предусматривающие, что обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день учредителями таких организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

При обсуждении документа Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость тщательного контроля, в том числе парламентского, за исполнением этого Федерального закона, предложив через полтора – два месяца провести расширенное заседание профильных комитетов СФ с приглашением всех ответственных структур и регионов.

Алексей Майоров сообщил, что Комитет начал работу в целях реализации норм закона. «Мы направили запросы в регионы с целью получить актуальную информацию о реальной готовности необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения и качества продуктов для организации бесплатного горячего питания», — сказал сенатор.

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