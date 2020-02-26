Состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры России «О состоянии законности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О состоянии законности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В мероприятии приняли участие ответственные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений и работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры.

Открыл заседание Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

В рамках мероприятия выступили с докладами первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман, представители руководства Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Также состоялись выступления прокуроров Иркутской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей.

Участники мероприятия отметили, что в 2018–2019 годах прокурорами выявлено около 29 тыс. нарушений федерального законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С целью их устранения внесено свыше 10 тыс. представлений, опротестовано почти 1,9 тыс. незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены около 1,4 тыс. лиц, к дисциплинарной – более 4,5 тыс., в суды направлено 7,4 тыс. исков, объявлено 2,2 тыс. предостережений. Кроме того, по результатам рассмотрения материалов, направленных прокурорами в следственные органы, возбуждено 39 уголовных дел.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основе имеющейся практики надзорной деятельности подготовлены методические рекомендации для органов прокуратуры по защите прав граждан при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При наиболее масштабных и резонансных катастрофах осуществляется координация надзорной деятельности.

По итогам мероприятия решено принять комплекс дополнительных мер по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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