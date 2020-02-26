Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-РГ26.02.2020 10:49

«Спектр-РГ»: новые результаты

Российский космический аппарат «Спектр-РГ» с двумя рентгеновскими телескопами на борту зафиксировал возможное открытие гибели звезд вблизи двух сверхмассивных черных дыр. 27 декабря 2019 года в ходе сканирования всего неба рентгеновским телескопом eROSITA был зафиксирован яркий рентгеновский источник на месте обычной галактики, от которой никогда не наблюдалось рентгеновское излучение на таком высоком уровне.

Российские ученые, работающие с данными телескопа, пришли к выводу, что данный объект подобен наблюдавшимся до этого случаям разрыва нормальных звезд приливными силами со стороны сверхмассивной черной дыры в центре этой галактики. Такие источники очень редки и связаны с весьма редкими и экзотическими ситуациями.

В ходе более чем 2-месячного обзора четверти небесной сферы уже обнаружено несколько источников-кандидатов в события приливного разрушения звезд. О результатах первичного исследования наиболее ярких из них было сообщено в «Астрономических телеграммах» — коротких уведомлениях мирового астрономического сообщества.

Схема разрушения звезды под действием приливных сил вблизи сверхмассивной черной дыры

Всего же за все время обзора обсерватория «Спектр-РГ» уже обнаружила и нанесла на карту более 75 тысяч источников. Большинство из них — далекие сверхмассивные черные дыры, скопления галактик, о существовании многих из которых никто не знал ранее, а также вспыхивающие звезды и белые карлики в нашей Галактике.

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Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

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