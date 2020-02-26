Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-РГ26.02.2020 12:00

«Спектр-РГ» регистрирует взрывы звезд в далеких галактиках

Российский телескоп АРТ-ХС на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» регистрирует гамма-всплески — мощные взрывы звезд в далеких галактиках. Это открывает новые интересные перспективы для наблюдений и совместных работ с другими обсерваториями.

Во время проведения обзора неба 1 января 2020 года телескоп ART-XC на борту зарегистрировал необычное и кратковременное (длительностью около 5 секунд) повышение интенсивности излучения в своих детекторах. При этом в поле зрения инструмента никаких ярких объектов в этот момент обнаружено не было. Более того, это повышение интенсивности регистрировалось только в трех детекторах из семи, которыми оснащен телескоп.

Проведенные исследования и сравнение с данными других обсерваторий показали, что ART-XC зарегистрировал мощный гамма-всплеск, связанный со взрывом звезды в далекой галактике. При этом сигнал от этого всплеска попал на детекторы телескопа, пройдя через его боковые стенки, т.е. сильно ослабленным. Именно поэтому он был виден только в детекторах, расположенных со стороны гамма-всплеска.

Художественное изображение обсерватории «Спектр-РГ» и гамма-всплеска от взрыва звезды. На вкладке показан сигнал, зарегистрированный телескопом ART-XC в диапазоне энергий 60-120 кэВ через несколько секунд после обнаружения гамма-всплеска 1 января 2020 г. обсерваторией Fermi, работающей на околоземной орбите

Анализ данных показал, что с начала работы миссии телескоп ART-XC зарегистрировал около десятка гамма-всплесков, сигналы от которых пришли с боковых сторон. Хорошее временное разрешение телескопа позволяет определить время прихода сигнала от гамма-всплеска с высокой точностью. Принимая во внимание, что обсерватория работает в районе точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля» на удалении около 1,5 млн км, можно сказать, что открылись дополнительные возможности участия в совместной работе с другими обсерваториями и инструментами, которые работают на околоземных орбитах, а также в районе точки Лагранжа L1, по триангуляции гамма-всплесков и улучшению точности их локализации.

Телескопы обсерватории обладают достаточно широкими полями зрения, что также дает возможность обнаруживать послесвечения гамма-всплесков уже в самой апертуре инструментов. Такое событие произошло 20 января 2020 года, когда обсерватория «Спектр-РГ» наблюдала область локализации гамма-всплеска спустя 13 минут после самого события. Поскольку гамма-всплеск произошел на стороне неба, относящейся к зоне ответственности немецкой стороны, то российские ученые проинформировали своих немецких коллег о такой возможности.

Обработав данные телескопа eROSITA, они обнаружили неизвестный ранее объект, интенсивность которого чрезвычайно быстро падала: через 4 часа, во время следующего прохода обсерватории через эту точку, объект уже был более чем в 10 раз слабее. Этот факт был интерпретирован как первая регистрация послесвечения гамма-всплеска обсерваторией «Спектр-РГ», о чем было сообщено научному сообществу. Более того, данные обсерватории позволили локализовать гамма-всплеск с высокой точностью, что дало возможность провести его наблюдения наземными оптическими телескопами.

Таким образом, регистрация всплесков в гамма-диапазоне российским телескопом АРТ-ХС обсерватории «Спектр-РГ» открывает новые возможности и для ученых и для обсерватории.

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