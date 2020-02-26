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#КЦ Восточный#ЦЭНКИ#Главное#Восточный26.02.2020 15:30

Специалисты «Восточного» в конкурсе «Инженер года – 2019»

По результатам ХХ Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019» сразу трое молодых специалистов филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») заняли призовые места.

По версии «Профессиональные инженеры» Лауреатом конкурса в номинации «Авиация и космонавтика» стал начальник отдела эксплуатации систем газоснабжения и комплектов пневмовакуумного оборудования Технического комплекса Роман Заворотько. Он награждён дипломом жюри конкурса, памятной медалью «Лауреат конкурса», а также сертификатом и знаком «Профессиональный инженер России».

По версии «Инженерное искусство молодых» Лауреатом конкурса в номинации «Авиация и космонавтика» стала старший специалист группы обеспечения эксплуатации Технического комплекса Анастасия Коваленко. Она награждена дипломом жюри конкурса и памятной медалью «Лауреат конкурса». Старший специалист отдела эксплуатации систем газоснабжения и комплектов пневмовакуумного оборудования Технического комплекса Илья Хватков стал победителем первого тура конкурса и награждён Дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года».

XIХ Всероссийский конкурс «Инженер года-2019» проходил по результатам деятельности в 2019 году инженеров, занятых на предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм собственности. Лучших выбирали в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно и «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет. По итогам 2019 года дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса» награждены 244 участника конкурса по версии «Профессиональные инженеры» и 162 — по версии «Инженерное искусство молодых».

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