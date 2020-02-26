С. Митин: Объективные результаты конкурса «Гарантия качества» выявят производителей высококачественной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества».

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Сенатор подчеркнул, что обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса является стратегической государственной задачей. В соответствии с законом «О развитии сельского хозяйства» одна из важнейших целей отечественной аграрной политики — повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и сельхозтоваропроизводителей, обеспечение высокого качества российских продовольственных товаров.

Законодатель напомнил, что Президент РФ Владимир Путин еще в 2015 г. сформулировал задачу создания национальной системы управления качеством пищевой продукции. Утвержденная распоряжением Правительства Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г. ориентирована на стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества и является основой для формирования национальной системы управления качеством пищевой продукции.

Сергей Митин подчеркнул, что Совет Федерации проводит работу, направленную на создание условий, обеспечивающих производство качественной отечественной продукции. Так, в Постановлении Совета Федерации «О мерах по обеспечению защиты прав потребителей, качества продуктов питания и контроля за их безопасностью» отмечено, что необходимо осуществление комплекса мер, направленных, прежде всего на совершенствование законодательного регулирования вопросов качества пищевой продукции. Одной из таких мер в документе обозначена разработка механизмов стимулирования производителей к выпуску качественной пищевой продукции, в том числе путем проведения конкурсов качества.

В рамках системной работы, проводимой Комитетом СФ в сфере повышения качества пищевой продукции, сенаторы в прошлом году единогласно поддержали проведение Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества» в соответствии с предложением Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук. Цель конкурса — выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей, получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов, что будет способствовать как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках.

Объективные результаты конкурса позволят выявить производителей высококачественной продукции и повысить их конкурентоспособность

«Важным фактором объективности результатов конкурса является его проведение именно Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук, который располагает высококвалифицированными специалистами, современным лабораторным оборудованием и методиками проведения испытаний пищевой продукции», — подчеркнул парламентарий.

«Объективные результаты конкурса позволят выявить производителей высококачественной продукции и повысить их конкурентоспособность. Как Палата регионов мы знаем, что в субъектах Федерации достаточно добросовестных производителей качественной продукции. Наша задача помочь им выйти на внутренний российский рынок и развить экспортные поставки. Конкурс должен внести весомый вклад в решение этой задачи», — сказал Сергей Митин.

Сергей Митин

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Сергей Митин

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Заседание Наблюдательного совета Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантии качества»

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Сенатор указал на успешное проведение конкурса в 2019 г. По его итогам в канун Всемирного дня качества в Совете Федерации были отмечены российские предприятия из более 40 регионов, продукция которых прошла дегустационный и лабораторный конкурсный отбор. «Это говорит о востребованности такого мероприятия. Думаю, что в 2020 году количество участников и номинантов конкурса значительно увеличится».

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Российской Академии наук, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.

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