С. Фабричный рассказал об итогах своей работы полномочным представителем Совета Федерации в Министерстве юстиции РФ за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Направления деятельности полномочного представителя в 2019 году были сформированы по результатам прошедших в Совете Федерации мероприятий по предметам ведения Министерства юстиции РФ.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области выступил с докладом об итогах своей работы в качестве полномочного представителя Совета Федерации в Министерстве юстиции РФ за 2019 г.

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Сенатор сообщил, что направления деятельности в 2019 г. были сформированы по результатам мероприятий по предметам ведения Министерства юстиции РФ на площадке Совета Федерации, а также участия полномочного представителя СФ в коллегиях Министерства и подведомственных ему учреждений — Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов.

Парламентарий напомнил, что 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас на контроле в профильном Комитете СФ — Постановление верхней палаты по результатам «правительственного часа» на тему «Модернизация гражданского законодательства: состояние и перспективы развития», состоявшегося 27 февраля 2019 г.

25 марта прошлого года состоялись парламентские слушания на тему «Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исправительной системы». По итогам мероприятия в адрес Минюста России были высказаны рекомендации продолжить работу по подготовке ряда законопроектов.

Кроме того, 24 октября 2019 г. прошли парламентские слушания на тему «Вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В рекомендациях по итогам слушаний отмечена необходимость подготовки законопроектов, направленных на укрепление и развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы, повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на содержание уголовно-исполнительной системы, а также повышение трудовой занятости осужденных.

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