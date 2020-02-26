27 февраля в Москве состоятся российско-киргизские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

Главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Кроме того, Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков Жээнбеков Сооронбай ШариповичПрезидент Киргизии примут участие в церемонии открытия Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации.

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