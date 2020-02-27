Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в региональной конференции соотечественников стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края принял участие в XIV региональной конференции организаций российских соотечественников стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшей 26–27 февраля 2020 года в городе Нью-Дели (Индия).

Выступая с приветственным словом к делегатам конференции, сенатор отметил, что для Совета Федерации и Комитета СФ по международным делам сохранение и развитие русского языка за рубежом, вопросы поддержки соотечественников являются важным элементом работы.

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Парламентарий проинформировал о проводимой Советом Федерации работе, направленной на поддержку соотечественников. В частности, по словам Андрея Климова, в верхней палате активно продвигается идея поддержки русских школ за рубежом через разработку и реализацию соответствующей подпрограммы в рамках государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность». Сенатор напомнил, что на эту тему состоялся обстоятельный разговор в ходе «правительственного часа» с участием Министра иностранных дел Российской Федерации 23 декабря 2019 года.

Успешно продвигается решение вопроса о двукратном увеличении правительственных квот на обучение в российских вузах иностранных студентов

Андрей Климов отметил, что успешно продвигается решение вопроса о двукратном увеличении правительственных квот на обучение в российских вузах иностранных студентов. Кроме того, при настойчивой позиции Совета Федерации была упрощена процедура их трудоустройства в России на время обучения — соответствующий законопроект по итогам V Международного гуманитарного Ливадийского форума был внесен группой членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы и уже 6 февраля этого года подписан Президентом России.

Сенатор сообщил об увеличении с 2020 года в два раза бюджета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, что стало возможным благодаря активным действиям верхней палаты российского парламента.

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Говоря о предстоящих мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны, Андрей Климов отметил важность работы организаций соотечественников, направленной на сохранение исторической правды.

По словам парламентария, правящие круги некоторых стран демонстрируют уникальную по гнусности активность в направлении пересмотра истории. «Они делают это исходя из сугубо внутренних интересов», — заявил парламентарий.

В ходе выступления Андрей Климов подробно проинформировал участников конференции о работе по внесению поправок Конституцию Российской Федерации и их сути. Сенатор призвал соотечественников оказать содействие в широком информировании российской диаспоры о предстоящем общероссийском голосовании, принять активное участие в волеизъявлении на избирательных участках, которые будут открыты за рубежом.

В работе региональной конференции приняли участие представители координационных советов соотечественников стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индии Николай Кудашёв, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, представитель Россорудничества в Индии Фёдор Розовский, а также представители правительства Москвы и Русской православной церкви.

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